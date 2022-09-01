يورغو شلهُوب أتمنى أن لا يذهب موت جورج الراسي ضيعان

أعرب الممثل اللبناني يورغو شلهُوب عَنّْ حزنه لوفاة زميله الفنان جورج الراسي، الذي تعرض لحادث مروري مروع، بعد اصطدام سيارته بناشر اسمنت على طريق المصنع على الحدود اللبنانية السورية.

وقال يورجو شلهُوب فِيْ مقابلة مع العرب اليوم “صدمتني وفاة الراسي الشاب الناجح الذي يحبه الجميع”.

وأشار إلَّى أن خبر وفاته أثر على كثير من الأشخاص الذين أجمعوا على حبه، حيث ترك بصمة على الساحة الفنية، وعلق “للأسف، أظهر موته مقدار الحب الذي كان لدى الناس له”.

وشدد يورغو شلهُوب على أن رحيل جورج الراسي بهذه الطريقة “الرهِيْبة” ليس الشيء الوحيد الذي فعلته الدولة اللبنانية، واصفا المسؤولين بـ “مجرمين متسلسلين ومرضى نفسيين أوصلوا البلاد إلَّى حالة يرثى لها”.

وتطرق شلهُوب إلَّى ما يفعله المسؤولون فِيْ لبنان وأكد أن لديهم أموالا كثيرة، لكنهم يحاولون دائما سلب ونهب الشعب والبلد لمصالحهم الشخصية دون إبداء أي اهتمام بمصلحة الشعب.

وختم شلهُوب حديثه “إن شاء الله لن ينحرف موت جورج الراسي، لأنه سئم منه”.

من جهته، شارك يورغو شلهُوب فِيْ مأدبة العشاء التي أقامتها لجنة “الموريكس دور”، والتي تم خلالها الإعلان عَنّْ مَوعِد الحفل الكبير الذي سيقام فِيْ لبنان وسيشهد تكريم مختلف النجوم العرب.