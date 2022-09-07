“يوروموني السعودية”.. منصة لاستكشاف اتجاهات أسواق المال العالمية

تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، تحت شعار “مأسسة الاستثمار والتمويل”.

ويشارك فِيْ الفعاليات نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء فِيْ القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

المؤتمر الذي ينعقد بحضور لأول مرة منذ عام 2022، يشكل منصة حيوية تعكس واقع اقتصاد المملكة فِيْ ظل التطورات التنموية التي تشهدها فِيْ وقت تحولت فِيْه إلَّى مركز استثماري فِيْ المملكة. منطقة.

يسعى المؤتمر إلَّى استكشاف أحدث الاتجاهات فِيْ الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال جذب كبار صناع السياسات المالية والقرارات. رسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لوباء ما بعد كوفِيْد -19، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ينظم المؤتمر بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عَنّْ رؤية المملكة 2030، ويناقش المؤتمر 6 محاور رئيسية، منها اقتصاد المملكة العربية السعودية فِيْ سياق التوقعات العالمية.، والتغير المناخي والحوكَمْة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودور الحوكَمْة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فِيْ اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات، والإسكان، والخدمات اللوجستية، والسياحة والضيافة، وصناديق الاستثمار العقاري، ورقمنة الخدمات المالية، وتطوير رأس المال الاستثماري فِيْ المملكة.

وقالت فِيْكتوريا بيهن، المدير التجاري لمؤتمرات يوروموني “نسعى خلال مؤتمر 2022 إلَّى إبراز أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل، حيث ندرك بقوة أن المملكة يمكن أن تلعب دورًا رائدًا فِيْ أسواق رأس المال والاستثمار الدولية، وذلك لهذا نحن فخورون بالعودة مرة أخرى إلَّى العاصمة. السعودية والرياض لبحث خطط المملكة الطموحة لتطوير نموذج اقتصادي جديد فِيْ المنطقة.

من جانبه أكد وكيل وزارة المالية للاتصال والمعلومات رئيس اللجنة التنفِيْذية لمؤتمر القطاع المالي حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ على أهمية استضافة المملكة لمثل هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على المنافسة المتميزة. موقع اقتصاد المملكة فِيْ ظل التطورات التنموية واسعة النطاق.

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية السعودي محمد الجدعان الكلمة الافتتاحية للمؤتمر فِيْ نسخته الخامسة عشرة، بالإضافة إلَّى عقد جلسات حوارية بحضور مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين، من بينهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد. بن عبد الله الحقيل، ورئيس هِيْئة السوق المالية محمد القويز، والرئيس العالمي لمستقبل التمويل “سيتي”. رونيت جوس ورئيس الاستثمار فِيْ تشانيل كابيتال بول ويلسون.