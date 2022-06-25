يوزع 30 عبوة في الجولة الواحدة.. أبرز مزايا روبوت زمزم لضيوف الرحمن

أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها وفرت الروبوت الذكي الذي يوزع قوارير ماء زمزم دون تدخل بشري.

وقالت الرئاسة في إنفوجرافيك إنها وفرت العديد من الروبوتات الذكية (الروبوت الموجه، وروبوت التعقيم، وروبوت زمزم، وروبوت التطهير).

مميزات روبوت زمزم

كشفت رئاسة الحرمين الشريفين عن مزايا روبوت زمزم، حيث يقوم بتوزيع 30 زجاجة من ماء زمزم في جولة على الحجاج، حيث يعمل لمدة 8 ساعات ويتوقف لمدة 20 ثانية لأخذ الزجاجة.

وأشار إلى أن الروبوت لديه القدرة على عدم الاصطدام بالناس وعدم إعاقة الحركة.

حصل الروبوت زمزم على عدة شهادات منها براءة الاختراع وشهادة CS الأوروبية.

تم إطلاق روبوت ماء زمزم ضمن برنامج كيف تكون نموذجاً يحتذى به في العالم الرقمي من خلال توفير روبوت ذكي لتوزيع زجاجات ماء زمزم.