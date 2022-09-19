يوسف رزق قضية ابني سليمان خدعة وإمارات رزق مثقفة بفضلي.. ويهاجم والدتها

كشف المخرج السوري يوسف رزق، عَنّْ اختلاقه حادثة اعتداء من قبل نجله الممثل سليمان رزق، بهدف خلق حالة من الجنون الإعلامي، لتذكير الجمهُور بقصته وأعماله الفنية.

قال يوسف رزق فِيْ مقابلة عبر برنامج شو فِيْ ما فِيْ “أصبحت لعبة بعد أن تركت، كقِصَّة تزوجت ولم أتزوج، ومثل القِصَّة أنا طالبة من صديقة واستقبلتها”. 650 طلب يطلب يدي. كان هذا هُو الشرط الذي وضعته … لقد كانت لعبة إعلامية لإعادة يوسف رزق إلَّى الذروة، مما يعَنّْي أنهم يعودون ويتذكرون قصتي “.

وحول تعرضه للضرب على يد نجله سليمان رزق بعد مشادة كلامية جمعت بينهما، أدلى يوسف رزق باعتراف صادم قائلا “تعرض للضرب بسبب ما حدث، واعتذر لابني على قيامه بهذه الدعاية. والله مشروعي” كان ناجحًا … لقد كان خداعًا للجمهُور، وأنا أعتذر لكلا الطرفِيْن “.

وأكد سليمان رزق فِيْ مقابلته التليفزيونية “الدعاية التي أنا ماهر جدا فِيْها صنعتها واختتمتها.

وسخر المخرج السوري من نجله سليمان رزق لاقتراحه الزواج من النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، وعلق قائلاً “إنه يلعب اللعبة باتباع والده” واصفاً إياه بـ “ابن والده”.

وحول خلافاته مع أبنائه سليمان رزق من زوجته الأولى الفنانة أمانه والي، ونجله الثاني “دانيال” من زوجته الثانية الفنانة إمارات رزق، قال المخرج السوري “لا يمكننا الاتفاق مع أي نوع من التعامل”. أي قضية بسبب الأجيال المختلفة.

وأوضحت أن هجومها على ابنها “دانيال” نابع من نشأته فِيْ أسرة والدته إمارات رزق، قائلة “ابني فضل العيش مع والدته، ولا أحب جدته مثلها”. ليس لديه أدنى مستويات الثقافة اللازمة للتعامل معه بشكل صحيح، وتربيته كافِيْة، حتى والدته كانت تدرس حتى الصف الثامن.

وأشار يوسف رزق إلَّى أن الفضل فِيْ معرفة وثقافة رزق الإماراتية يعود إليه، قائلاً “كل ثقافته التي يعيش فِيْها بفضل يوسف رزق، ونشأ ابني فِيْ بيئة ليس فِيْها أي نوع من الثقافة.

واختتم يوسف رزق حديثه “اشتد الخلاف بيني وبين دانيال، لكن الآن تصالحوا، أصبحنا أصدقاء، بدأ يتفهمني وجاءني، لأنني نزلت بنفسي إلَّى مستوى جيله”.