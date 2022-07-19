يوسف رزق يهِيْن طليقته أمانة والي.. ويصف نجله سليمان بـ”الفاشل”

أثار المخرج السوري يوسف رزق الجدل بإهانة نجله الفنان يوسف رزق، بعد أن أبدى رغبته فِيْ الزواج من النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، واصفا ذلك بـ “الفشل”.

يوسف رزق كان يدير حسابه على الفِيْس بوك. ليشارك متابعيه تدوينة مهِيْنة موجهة لابنه وزوجته السابقة أماني الوالي، وكتب فِيْها “تريدين أنجلينا جولي يا روح والدتك ألا تشد حجابك وتفطمك. كلهم فشلوا بدون مظلة وكاب يوسف رزق “.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ استيائهم من تعليقات المخرج الشهِيْر، وعلق أحدهم منتقدًا “لطالما سمعت عَنّْ عصيان الأطفال، والآن رأيته بأم عيني. قلب لتتحدث عَنّْ ابنك مثل هذا أمام العالم، فأنت تستخف بنفسك قبل أن تعتقد أنك تقلل من قيمة ابنك … غدًا، لكنه مات، فلن تجد أي شخص يرحم. أنت.”

وأضاف آخر “القدر الكبير يجب أن يأكل الصغير، هل أنا مخطئ”

Tras la gran polémica provocada por el director, Suleiman Rizk rompió su silencio pidiendo a todos que no interfieran entre él y su padre, y compartió una publicación a través de su cuenta de Instagram, en la que escribió “Entre mi padre y yo, من فضلك. لا أحد يتدخل .. كلام الأستاذ يوسف رزق عَنّْي لا يقلل من قيمتي .. ولا من قيمك كفنان .. فِيْ النهاية المخرج يوسف رزق الذي كل العالم .. نشأت مع سلسلته. إذا تحدثت عَنّْ شخص ما، فسترتفع قيمتك “.

واختتم سليمان رسالته بسخرية مكرراً موضوع أنجلينا جولي “لكن لدي إجابة … لن أزيل حفاضتي لمجرد أن تتبناها أنجلينا”.

كانت رزق قد صرحت فِيْ إحدى المقابلات قائلة “أنا حلمي، أنجلينا جولي تجيبني” من ورائي “. هِيْ تتبني، المهم أنها معها، جميلة، لطيفة، متعاونة. “. امرأة تحب الأطفال “.

عَنّْدما سئلت عما إذا كانت تحاول أن تتصدر الترند، أجابت على الفور، “مرحبًا، أعَنّْي، ولكن ليس بسبب الجدل … لتقديم هاشتاغ أنجلينا، دعَنّْا نقول، أعَنّْي إجابتي.”

من ناحية أخرى؛ أكد الفنان سليمان رزق قبل أيام أن مسلسل “الكندوش” فِيْ جزئه الثاني شهد تطوراً ملحوظاً يختلف عَنّْ الجزء الأول من حيث النص وتمثيل الممثلين، فضلاً عَنّْ التطورات الدرامية. والأحداث، وحققت صدى إيجابيًا لدى الجمهُور بفضل القائمين على العمل بحسب رأيهم.