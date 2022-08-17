يوسف شويري زوج انطوانيت نجيب مسلم ؟، بعد الإعلان عن خبر وفاة الفنانة أنطوانيت نجيب كان لابد معرفه من هو زوجها، وكافة المعلومات المتعلقة بالفنان القدير يوسف الشويري، يوسف الشويري هو زوج الفنانة انطوانيت نجيب هو الراحل السوري يوسف الشويري هو ممثل سوري استطاع ان يبدا فنه وهو لا يزال في سن الدراسة، أي في مرحله المدرسة كان احد عشاق الفن والمسرح في سوريا ومن ابرز ما قدمته المواهب السورية في عالم الفن، عاش زوج الفنانة الراحلة انطوانيت نجيب وتوفي في سوريا.

هل يوسف شويري مسلم

لقد ظهر ان الفنان يوسف شويري لم يكن مسيحيًا بل كان مسلمًا ولكن زوجته كانت مسيحية، وكان الاعتقاد الخاطئ ان يوسف شويري مسيحيا لان زوجته مسيحية حيث ارتبط بها واحبها، حيث قابل حبها بالرفض من قبل أهلها الامر الذي جعل من يوسف شويري مصرا على الزواج من حبيبته رغم انها مسيحيه استمر حب يوسف الشويري ل انطوانيت نجيب مدة أربعة سنوات، وتزوجها بعد ذلك وانجب منها الأطفال، حيث انها كانت لا تؤيد الزواج منه لما سيتم من معاكسات من الوسط الفني لأنه تزوج فتاه مسيحيه ولكنه اصر على الزواج منها وخذل الجميع.

كم عمر الفنان يوسف شويري

كان عمر يوسف شويري 66 عاما حينما توفي في عام 2005، فقد كان يعاني من مرض أدى الى وفاته في شهر ابريل من عام 2005م، وعرف عن الشويري انه من احد الفنانين السوريين الذي استطاع ان يحقق العديد من النجاحات خلال مسيرته الفنية عن طريق المسرحيات التي كان يقدمها، وكان من اهم المسرحيات التي قدمها هي ارض من جهنم فشكل فرقه مع أصدقائه وهذا الامر الذي ساعده على احياء الفرقة في الخمسينات من القرن الحالي.

يوسف شويري زوج انطوانيت نجيب مسلم ؟

يوسف شويري هو زوج انطوانيت نجيب وهو مسلم ويعتنق الديانة الإسلامية رغم ان زوجته أنطوانيت نجيب تعتنق الديانة المسيحية حيث احبها لمده اربعه أعوام وكان قد تزوجها وتوفي يوسف الشويري في 2005 وترك زوجته انطوانيت نجيب لتعيش حياتها بدونه، لهذا قد تم التحدث عن الفنان يوسف الشويري لما كان له الشهرة الواسعة في دائرة الفن السوري.

وبالحديث عن انطوانيت نجيب زوجة الفنان السوري يوسف شويري فقد كانت تحبه لمدة أربعة أعوام وواجهت كافة العقبات للتزوج بالفنان يوسف شويري رغم انها مسيحية.