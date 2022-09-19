يوضح الرسم ادناه الطبقات الجيولوجية لصخور تحتوي على احافير، تعد الجولوجيا من ابرز العلوم المختلفة التي زاد تنميتها وتطورها بالتفكير البشري وبالتالي فان الطبقات الجيولوجية لسطح الارض جزء لا يتجزأ من القسرة الارضية التي يعيش عليها البشر والمخلومات الحية وغير الحية ولالاضافة الى ذلك فان الاحافير هي بقايا الكائنات الحية التي كانت تعيش على الكرة الارضية منذ آلآف السنين قبل البشر.

الحفريات ويكيبيديا

تُعرَّف الأحافير بأنها بقايا حيوانات أو نباتات عاشت على سطح الأرض منذ ملايين السنين، وهذه ما يسمى بالحفريات الصلبة محفوظة في طبقات قشرة الأرض مثل الهياكل العظمية، وتعبر عن الأدلة التي خلفتها العصور السابقة. الذين سكنوا الكوكب. تكمن أهمية الحفريات في أنها أساس المعلومات حول حياة الأرض السابقة حيث يدرس علماء الأرض البقايا للتعرف على أشكال الكائنات الحية.

يوضح الرسم البياني أدناه الطبقات الجيولوجية للصخور التي تحتوي على أحافير

تعتبر الطبقات الجيولوجية للأرض جزءًا من القشرة الأرضية التي لا تعكس فقط الطبقة التي يعيش فيها الإنسان، بل يتم ترتيبها على شكل صخور رسوبية من الأقدم إلى الأحدث، وتعد الحفريات جزءًا من هذه الصخور . الطبقة (F) هي الطبقة العليا، بينما الطبقة (أ) هي الطبقة الأعمق. أي من الخيارات التالية صحيح ” جوابه

الحفريات الموجودة في الطبقة أ هي الأقدم، لأنها تقع في أعمق طبقة.

ما هي أنواع الحفريات

تختلف أنواع الحفريات باختلاف الطبقة الصخرية والضغط على بقايا الكائنات الحية. تمكن العلماء من تحديد أنواعها، وهي كالتالي

الأحافير الصخرية وهي أحافير محفوظة داخل الصخور أو الجليد، ويكتمل فيها الكائن الحي بكل تفاصيله، مثل الماموث المحفوظ في الجليد.

الطابعات هي آثار أقدام الكائنات الحية القديمة، وتمثل دراستها شكلاً من أشكال التعرف على الحياة والغذاء ومسار الكائنات الحية.

القوالب تعبر عن طباعة أجسام الكائنات الحية أو بقايا فقارياتها داخل الأحجار مثل الأصداف والتراكيب داخل الصخور.

الطبقات الجيولوجية والتي تعتبر طبقات سطح الارض والتي يقيم عليها الانسان من آلآف السنين والاحافير هي الاجزاء المتبقية من الحيوانات والنباتات التي كانت على سطح الكرة الارضية منذ الزمن القديم وبالتالي فان الحفريات تنقسم الى ثلاثة انواع مختلفة ومنها الطابعات والقوالب والأحافير الصخرية.