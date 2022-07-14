يوميًّا.. 70 عينة عشوائية لفحص ماء زمزم خلال موسم الحج

أخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمختبر فحص جودة مياه زمزم يومياً أكثر من (70) عينة عشوائية من المياه المقدسة من زمزم وتحليلها ميكروبيولوجياً وكيميائياً، للتأكد من صحتها. الجودة والأمان لضمان سلامة الحجاج.

ويتم ذلك من خلال معمل خاص موجود على سطح المسجد الكبير ومجهز بأعلى المعايير العالمية المستخدمة في تحليل مياه الشرب، كما تعمل الكوادر المؤهلة على إجراء الفحوصات اللازمة وإرسال النتائج إلى إدارة زمزم. الري في المسجد الحرام في الوقت المناسب.

أخذ العينات اليومية

يعمل طاقم المختبر على سحب العينات اليومية من جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام (مشربية – نقاط تعبئة ساخنة وباردة – خزانات استانلس ستيل – محافظ – عبوات محمولة – خزانات تبريد مياه زمزم – عبوات – بئر زمزم) لضمان سلامتها وخالتها. من أي ميكروب وتقديمها للحجاج والمعتمرين بأفضل جودة ووفقًا لأعلى المعايير الصحية العالمية.

ثم يبدأ التحليل الميكروبيولوجي للعينات بتعقيم خزانة الأمان “مكان التحليل” بالأشعة فوق البنفسجية، وتهيئة البيئة للكشف عن البكتيريا، وخلطها بماء زمزم، وإدخالها في المكان المخصص للحضانة عند درجة حرارة تبلغ (37) درجة مئوية لمدة (24) إلى (48) ساعة، ومراقبة النمو البكتيري -إن وجد- بالإضافة إلى التحليل الكيميائي، يتم خلاله تحديد نسبة الأملاح في الماء ودرجة الحموضة والكلور وعناصر كيميائية أخرى تم الكشف عنها خلال (4) ساعات فقط.

الاحتياطات الصحية

تمر مياه بياتو زمزم بمجموعة من الإجراءات الصحية والوقائية التي اتخذتها رئاسة الجمهورية، بدءاً بضخ المياه من بئر زمزم في دائرة مغلقة عبر فلاتر تحبس الرمل والشوائب، وأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ حتى تصل إلى الخزانات مغلقة تماماً، ثم يمر عبر المعقمات الأولية حيث يتم تنفيذ نفس الآلية عند نقله إلى المسجد الكبير من خلال فريق من المتخصصين يشرف على هذه الأعمال. الحرص على التنفيذ وفق الأسس الفنية المتبعة التي تلبي تطلعات الحكام حفظهم الله ورعايتهم للحرمين الشريفين ومصيرهم.