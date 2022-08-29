يوم المرأة الإماراتية.. نساء ملهمات حققن إنجازات لافتة

تحتفل دولة الإمارات فِيْ 28 أغسطس من كل عام بـ “يوم المرأة الإماراتية”، وهُو مناسبة وطنية مهمة ومميزة للاحتفاء بالمرأة الإماراتية.

يأتي احتفال هذا العام تحت شعار “واقع ملهم … مستقبل مستدام”، بناءً على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد العام للمرأة، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. رئيس مؤسسة تنمية الأسرة.

يعتبر يوم المرأة الإماراتية فرصة للتعبير عَنّْ الفخر الرسمي والشعبي بإنجازات “ابنة الإمارات” وإسهامها المتميز فِيْ النهضة الحضارية وعملية التنمية المستدامة فِيْ الدولة.

وتسلط المناسبة سنويا الضوء على التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات فِيْ أرشيف تمكين المرأة وتعزز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها فِيْ كافة المجالات، فضلا عَنّْ التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تطوير مهاراتها وقدراتها.

تألقت أسماء العديد من الإماراتيات فِيْ سماء الإنجاز وساعدت فِيْ ترك بصمة إيجابية فِيْ القطاع الذي يعملن فِيْه.

تتزامن مناسبة هذا العام مع اعتماد استراتيجية الإمارات للتوازن بين الجنسين 2022-2026، والتي تستند إلَّى رؤية مستقبلية واضحة لجعل الإمارات العربية المتحدة نموذجًا عالميًا للتوازن بين الجنسين.

وتتناول الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال، والشمول المالي، والرفاهِيْة وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والتحالفات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات وة أفضل الممارسات إلَّى المرحلة. وضع الدولة كَمْصدر لأفضل الممارسات لتحقيق التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.