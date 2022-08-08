يوم حظهما.. صينيان يدخلان قائمة أثرياء العالم

انضم اثنان من المليارديرات الصينيين الجدد العاملين فِيْ قطاع التكنولوجيا إلَّى قائمة أغنياء العالم بعد نجاح العروض العامة لشركاتهم.

تساي هُوابو

ارتفع سعر سهم شركة Shenzhen Longsys Electronics لتصنيع شرائح الذاكرة بنسبة 77.8٪ إلَّى 14.64 دولارًا (99 يوانًا) فِيْ أول يوم تداول لها فِيْ بورصة Shenzhen.

وفقًا لمجلة فوربس، يمتلك رئيس مجلس إدارة الشركة، كاي هُوابو، ما لا يقل عَنّْ 2.1 مليار دولار من الأسْهُمْ.

تشتهر Longsys فِيْ الصناعة باستحواذها على علامة Lexar التجارية من Micron فِيْ عام 2017.

جيننج يونج جون

ارتفع سعر سهم شركة البرمجيات القائمة على الرقائق Semitronix Corp بنحو 156٪ فِيْ أول يوم تداول له فِيْ بورصة Shenzhen، ليغلق عَنّْد 21.94 دولارًا (148.35 يوانًا).

رفع سعر السهم ثروة رئيس الشركة، جينينج يونغ جون، إلَّى مليار دولار.

الصين لديها ثاني أكبر عدد من أصحاب المليارات فِيْ العالم بعد الولايات المتحدة.

يأتي ذلك وسط تفاؤل من المستثمرين المحليين بشأن نمو أعمال موردي الرقائق المحليين، فِيْ وقت تعمل فِيْه الصين على خفض وارداتها من أشباه الموصلات.