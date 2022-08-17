“يو. بي. اس” السويسري تسارع نمو اقتصاد الإمارات وخطط قوية للحياد المناخي

يتوقع بنك UBS Wealth Management السويسري أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي فِيْ الإمارات العربية المتحدة 5٪ فِيْ عام 2022.

وأضاف “من المرجح أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 5٪ بنهاية عام 2022، مع تسارع زخم النمو بشكل كبير منذ بداية العام”.

وأضاف بوليجر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8٪ فِيْ عام 2022، بدعم من خطط التحفِيْز الحكومية وتطعيم جميع المقيمين فِيْ الإمارات، بحيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول فِيْ العالم للتلقيح ضدها. وأشار “كوفِيْد -19” إلَّى أن توسع ونمو القطاع غير النفطي لعب أيضًا دورًا حاسمًا فِيْ التعافِيْ الاقتصادي.

وأوضح أن جميع المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات ثقة الأعمال تشير إلَّى أن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قوياً بعد بداية جيدة هذا العام. ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.2٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع الناتج المحلي النفطي بنسبة 13٪ تماشيا مع اتفاقيات “أوبك +”.

وأشار إلَّى أن ارتفاع مستويات الدخل الحقيقي فِيْ الإمارات نتيجة زيادة الأجور وارتفاع معدلات التوظيف، ساهم فِيْ دعم الطلب المحلي، ومن ثم التعافِيْ السريع لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والعقارات.

وأوضح بوليجر أن قطاعات النقل والسياحة والضيافة حققت انتعاشًا قويًا خلال الفترة الماضية مع زيادة عدد الزوار وزيادة معدلات إشغال الفنادق، حيث لعبت الإجراءات الوبائية الأكثر مرونة بعد حملة التطعيم الناجحة دورًا رئيسيًا فِيْ تعافِيْ هذه القطاعات.

قال الرئيس التنفِيْذي للاستثمارات فِيْ الأسواق العالمية الناشئة فِيْ UBS “كان إكسبو دبي 2022، الذي جذب أكثر من 24 مليون زائر، مساهماً رئيسياً فِيْ تعافِيْ قطاع السياحة فِيْ الإمارات، فضلاً عَنّْ إنعاش النشاط المحلي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. بداية العام.” الحالي 2022.

وأشار إلَّى أن التعافِيْ السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة “كوفِيْد -19″، بالإضافة إلَّى المساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية، يظهر بوضوح مستوى التنويع الاقتصادي فِيْ الإمارات، و الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتي تنسجم مع السياسات الاقتصادية للدولة فِيْ تقليل الاعتماد على النفط، وتوطيد اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقال بوليجر إن الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْما يتعلق بالانتقال إلَّى اقتصاد منخفض الكربون والتخفِيْف من آثار تغير المناخ مهمة للغاية ومشجعة ؛ حددت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفًا للوصول إلَّى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة فِيْ مزيج الطاقة، والاستثمارات فِيْ تقنيات تحلية المياه المستدامة، وتقليل الانبعاثات فِيْ الاقتصاد الكلي.

اقتصاديات الخليج.

توقع كبير مسؤولي الاستثمار للأسواق العالمية الناشئة فِيْ UBS أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4٪ هذا العام و 3.4٪ فِيْ العام المقبل 2023، متوقعا أن تظل معدلات نمو القطاع غير النفطي قوية. بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلَّى 6.4٪ فِيْ عام 2022، بعد أن أشارت توقعاته السابقة إلَّى نمو بنسبة 2.7٪ فقط.

وأشار مايكل بوليجر إلَّى أن ربط سعر الصرف فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يخدم اقتصادات الخليج كذلك، كَمْا أنه عامل مهم وضروري لخفض معدلات التضخم، حيث ترتفع العملات المحلية مع قوة الدولار، مما يحد من ضغوط الأسعار التي تسببها السلع والخدمات المستوردة ؛ لذلك، لا تزال معدلات التضخم معتدلة نسبيًا.

الاقتصاد العالمي

وقال بوليجر إن الاقتصاد العالمي يتجه فِيْ اتجاه هبوطي مع تزايد مخاوف الركود. حيث انكَمْش الناتج المحلي الإجمالي فِيْ الولايات المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي وسجل التراجع الفصلي الثاني على التوالي .. بينما أصبح الركود فِيْ أوروبا مرجحًا بسبب استمرار الاضطرابات فِيْ إمدادات الطاقة.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي فِيْ يوليو الماضي إلَّى 3.2٪ فِيْ 2022 من توقعاته عَنّْد 3.6٪ الصادرة فِيْ أبريل الماضي، بينما خفض توقعاته للنمو فِيْ 2023 إلَّى 2.9٪ عَنّْ تقديراته السابقة البالغة 3.6٪.

يعتقد بوليجر أن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير لصانعي السياسة النقدية فِيْ جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلَّى أن ديناميكيات التضخم الحالية لا تسمح بتحول واضح إلَّى مواقف السياسة الأقل تشددًا من قبل البنوك المركزية حتى الآن.

“نعتقد أنه من المعقول أن نتوقع رفعًا إضافِيًْا لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي بما يصل إلَّى 100 نقطة أساس لبقية عام 2022، حيث يظل بنك الاحتياطي الفِيْدرالي يركز على مكافحة التضخم وبذل كل ما هُو مطلوب لإعادة التضخم إلَّى النطاقات المستهدفة. ” يشار إلَّى أن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ يوليو الماضي، للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ يونيو الماضي فِيْ أكبر زيادة منذ 1994، بالإضافة إلَّى زيادة قدرها 50 نقطة أساس فِيْ مايو و 25 نقطة أساس فِيْ مارس من نفس العام.