ِشاهد.. الأمطار تتساقط بشوارع جازان

وثق مقطع فيديو متداول سقوط عواصف رعدية فوق جازان في ظل تقلبات الطقس في المملكة.

أمطار غزيرة تهطل على محافظة صبيا. تصوير جبران حنتول# ارنب_جازان #هدير منخفضة pic.twitter.com/FN7FinQLSz

– مطاردوا العاصفة 🌪️🌧️ (Mtardy_storms) 24 يوليو 2022

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار معتدلة على أحد شوارع محافظة صبيا بمنطقة جازان.

تنبيه مستمر للرياح والغبار

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا، اليوم السبت، استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والغبار والأمطار في منطقة جازان.

أمطار معتدلة وغزيرة

كما أصدر المركز، أمس الأحد، تنبيهاً بشأن استمرار هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة، وسط ارتفاع نشاط الغبار ونشاط الرياح السطحية والأمواج العالية والبرد والأمطار الغزيرة، مع تأثر انعدام الرؤية.

وأوضح التقرير أن الإنذار يشمل الدرب وبيش وجيزان وفرسان، حيث يبدأ الإنذار من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.