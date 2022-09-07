٨،٠ من ١٥٠٠ ، يعتبر علم الرياضيات من العلوم التي وجدت منذ العصور القديمة والتي يتم العمل في جميع الحسابات وقياسها ، ويدخل علم الرياضيات في جميع المراحل التدريسية و في عمليات البيع والشراء في حياتنا اليومية ، حيث أن علم الرياضيات يتضمن العديد من الفصول، ولكل منها العديد من الفوائد الهامة المتعلقة بمختلف جوانب الحياة ، تابعوا معنا للتعرف على ٨،٠ من ١٥٠٠ .

ما هي النسبة

يتم تعريف النسبة على أنها المقارنة بين كميتين من نفس الوحدات التي تشير إلى كمية كمية واحدة موجودة في الكمية الأخرى، ويمكن تصنيف النسب إلى نوعين “نسبة جزء إلى جزء – جزء إلى الكل” والنسبة يشير جزء إلى جزء إلى كيفية ارتباط كيانين أو مجموعتين من نفس الشيء حيث أن نسبة الأولاد إلى البنات في الفصل هي 1215، بينما نسبة الجزء إلى الكل، كنسبة بين كل 10 أشخاص، 5 منهم يجب أن يقرأوا الكتب، أي 10 5، أي أن كل 5 أشخاص من كل 10 أشخاص يحبون قراءة الكتب.

8.0 من 1500

مجموع العملية الحسابية 8.0 من 1500 يشير إلى النسبة (1500/100) مضروبة في 8، وبإجراء العملية الحسابية السابقة نجد أن النتيجة تساوي

كيفية تبسيط النسب

تعبر النسبة عن مقدار الكمية المطلوبة مقارنة بكمية أخرى، ويمكن تبسيط جانبي النسبة والتعبير عنها في أقل صورة لسهولة الفهم، ويمكن تبسيطها بنفس طريقة الكسور، من خلال الخطوات التالية

بسّط النسبة 1810. تتم كتابة النسبة المعطاة على هيئة أ ب على شكل كسر أ / ب، وبالتالي فإن النسبة هي 18/10. أوجد العامل المشترك الأكبر بين “أ” و “ب”. العامل المشترك الأكبر للعددين 10 و 18 هو 2. اقسم بسط الكسر ومقامه على العامل المشترك الأكبر للحصول على الكسر المبسط. قسّم البسط والمقام على 2 (18 ÷ 2) / (10 ÷ 2) = 9/5. مثل الكسر كنسبة للحصول على النتيجة، وهي 9 5.



ما هو جدول النسبة

جدول النسبة عبارة عن قائمة تحتوي على النسب المعادلة لأي نسبة معينة بطريقة منظمة، على سبيل المثال، يحتوي جدول النسبة للعلاقة بين النسبة 1 4 على نسب مرتبطة ببعضها البعض بضرب أو قسمة كلا الجانبين في رقم، على سبيل المثال عند ضرب النسبة 1 4 في كل من 2 و 3 تكون النتيجة (2 8 – 312) وتلك النسبة كلها تساوي النسبة 1 4.

٨،٠ من ١٥٠٠ ،تعرف النسبة على أنها مقارنة بين كميتين من نفس الوحدة بحيث تصل إلى كمية واحدة موجودة في الأخرى ، ويمكن تبسيط طرفي النسبة والتعبير عنها في أقل صورة لتسهيل الفهم.