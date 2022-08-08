⁧أبل⁩ تطلق منطقة لوجستية خاصة في مطار الملك خالد خلال أسابيع

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح أن شركة آبل ستطلق منطقة لوجستية خاصة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال أسابيع قليلة لتصنيع الأجهزة وتصديرها إلى جميع أسواق المنطقة.

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح كفاءة العنصر البشري هي الوقود الأساسي للتنافسية في قطاع التكنولوجيا، وتخرج الدفعة الأولى من أكاديمية Apple للمطورين خطوة مهمة نحو العديد من الخطوات اللاحقة التي ستتبع.@ mhhsen93 pic.twitter.com/cYO9gu810G

– السعودية (Arabiya_KSA) 7 أغسطس 2022

وأضاف الفالح في حديث لـ “العربية”، على هامش تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية “آبل للمطورين للمرأة”، أنه تم اتخاذ خطوات مع كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المجال التقني، وستصاحب هذه الاستثمارات. مع تنمية القدرات والموارد البشرية.

كفاءة العنصر البشري

وأكدت الوزيرة أن كفاءة العنصر البشري هي الوقود الأساسي للتنافسية في قطاع التكنولوجيا، وأن تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية Apple Developer Academy يعد خطوة مهمة ستتبعها العديد من الخطوات اللاحقة.