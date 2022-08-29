1.6 تريليون درهم.. قفزة بودائع “فوق 20 مليونًا” فِيْ مصارف الإمارات

شكلت الودائع الكبيرة (أكثر من 20 مليون درهم) أكبر حجم من إجمالي الودائع فِيْ القطاع المصرفِيْ فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبلغ الحجم الإجمالي للودائع 2.006 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصاءات البنك المركزي أن الودائع تجاوزت 20 مليون درهم وبلغت نحو 1.164 تريليون درهم نهاية مارس الماضي بما يعادل 58.03٪ من إجمالي ودائع قطاع البنوك فِيْ الإمارات.

وبحسب الإحصائيات فإن الودائع التي تزيد عَنّْ 5 ملايين إلَّى 20 مليونا بلغت نحو 248.58 مليار درهم بنسبة 12.39٪ من إجمالي الودائع، فِيْما بلغت الودائع أكثر من مليون وتصل إلَّى 5 ملايين نحو 12.88٪ من الإجمالي، بقيمة 258.401 مليار درهم.

وأوضح البنك أن حصيلة الودائع التي تجاوزت 500 ألف وحتى مليون درهم بلغت 97.52 مليار درهم بنسبة 4.86٪ من إجمالي الودائع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فِيْما بلغت حصة الودائع أكثر. من 250 ألفاً وحتى 500 ألف إلَّى نحو 4.52٪ أي ما يعادل 90.6 مليار درهم. .

وأشار البنك المركزي إلَّى أن حصة الودائع من صفر إلَّى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.32٪ من إجمالي ودائع القطاع المصرفِيْ فِيْ الإمارات أو ما يعادل 146.9 مليار درهم نهاية مارس الماضي.

وفِيْ وقت سابق من أغسطس الجاري، أظهرت بيانات من النشرة الإحصائية الصادرة عَنّْ مصرف الإمارات المركزي أن الودائع الادخارية فِيْ القطاع المصرفِيْ فِيْ الإمارات (باستثناء الودائع بين البنوك) ارتفعت إلَّى 249.613 مليار درهم فِيْ نهاية مايو الماضي.

وتعد هذه زيادة على أساس سنوي بنسبة 8.9٪، أي ما يعادل 20.44 مليار درهم، مقابل 229.18 مليار درهم فِيْ مايو 2022، بحسب آخر إحصائيات لمصرف الإمارات المركزي.

كَمْا ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.25٪ مقارنة بـ 248.98 مليار درهم فِيْ مايو السابق، بينما ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.2٪، أي ما يعادل 7.8 مليار درهم، مقابل 241.82 مليار درهم فِيْ نفس الفترة. نهاية العام الماضي 2022.

ارتفعت الودائع تحت الطلب إلَّى 882.557 مليار درهم فِيْ نهاية مايو الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 18٪، أو 134.66 مليار درهم، مقابل 747.9 مليار درهم فِيْ مايو 2022، بينما زادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. بنسبة 4.07٪ أي 34.52 مليار درهم. درهم مقابل 848.04 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية، فقد بلغت الودائع لأجل 528.64 مليار درهم نهاية مايو الماضي، بنمو شهري بنسبة 3.53٪، بما يعادل 18.05 مليار درهم، مقابل 510.59 مليار درهم فِيْ أبريل الماضي.

توقعت مجموعة من المؤسسات والهِيْئات الاقتصادية الدولية أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموا خلال الفترة المقبلة.

وعزت هذه التقارير هذا النمو إلَّى السياسات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية النوعية التي ساهمت فِيْ ترسيخ مكانة الإمارات كعَنّْصر أساسي فِيْ النظام الاقتصادي العالمي.

أفادت تقارير أن البنك الدولي توقع فِيْ تقريره عَنّْ آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال شهر يونيو 2022، نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.7٪ هذا العام، بناءً على التطور المستمر فِيْ أسواق رأس المال، وزيادة مرونة سوق العمل، والتسارع. وتيرة الابتكار التكنولوجي، مشيرة إلَّى توقعاتها. أن يكون النمو فِيْ عامي 2023 و 2024 حوالي 3.4٪ و 3.6٪ على التوالي.