 10 آلاف ريال غرامة الصيد بدون ترخيص في محمية الإمام تركي

أوضحت محمية الإمام تركي بن ​​عبدالله الملكية أن الصيد الجائر هو أحد الانتهاكات التي تؤثر على تحقيق الاستدامة البيئية.

الصيد الجائر

وأشارت، من خلال تقرير، إلى أن الاستيلاء غير المشروع على الأحياء الفطرية بالمخالفة للقوانين المحلية أو الدولية في الأماكن التي يحظر الصيد فيها يعتبر “صيدا غير عادل”، وتطبق ضده مخالفات مختلفة. ولأن هذا القانون يهدد الكائنات الحية ويؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، فإن العقوبات الواردة في النظام البيئي الصادر بالأمر الملكي رقم. (م / 165) وتاريخ 19/11/1444 هـ ولائحته التنفيذية.

الصيد بدون ترخيص

وأكد أنه في حالة الصيد في الأماكن التي يحظر فيها الصيد دون ترخيص تكون قيمة المخالفة 10 آلاف ريال، وفي حال إظهار الأشياء التي تم صيدها تكون قيمة المخالفة 20 ألف ريال. بالإضافة إلى مصادرة الأشياء المحجوزة والسيارة المستخدمة.