10 آلاف ريال غرامة عبور الأودية أثناء جريانها

جددت المديرية العامة للمرور تحذيراتها من عبور الوديان والشعاب أثناء تدفقها مما يعرض حياة الناس للخطر.

سلوك فظ

وقالت إدارة المرور في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر “عبور الوديان والشعاب المرجانية أثناء التدفق سلوك خطير يهدد الحياة ومخالفة مرورية”.

وأضاف أن من يخالف تعليمات عبور الأودية والشعاب أثناء تدفقها يعاقب بغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 ريال.

انتهاك مخاطر عبور الوديان

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على إضافة فقرة لقائمة المخالفات المرورية رقم 7 بشأن عقوبة قطع الوديان أثناء تدفقها.

والمقطع الذي يحمل الرقم 6، بعد إضافته إلى ملحق المخالفات رقم 7 الملحق بنظام التداول الذي تمليه المرسوم الملكي رقم “م / 85” وتاريخ 26/10/1428 هـ، نص على “مخاطر عبور الأودية والأودية. الشعاب المرجانية أثناء تدفقها.

وتتراوح غرامات عبور الوديان والشعاب المرجانية أثناء تدفقها من 5000 ريال إلى 10000 ريال.