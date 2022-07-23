10 أرقام تلخص تاريخ مواجهات الأهلي ضد الجونة

يستكمل فريق الأهلي مرة أخرى مبارياته في الدوري المصري الممتاز أمام نظيره الجونة، غدا الأحد، في الجولة 26 من البطولة لموسم 2022-2022.

موعد مباراة الأهلي والجونة وتصنيف الفريقين.

وتقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة 1830 بتوقيت القاهرة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة وتأجيل مباراتين، فيما يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

تاريخ اشتباكات الأهلي والجونة

– 19 مباراة بين الاهلي والجونة في البطولات المحلية (الدوري المصري – كأس مصر)

– 11 انتصاراً حققها فريق الأهلي في مواجهاته السابقة أمام فريق الجونة.

– انتصار الجونة على حساب الاهلي بهدف نظيف في موسم 2013-2014 وتعادل بينهما 7 مباريات.

– 40 هدفا سجلها لاعبو الأهلي ضد الجونة في مبارياتهم السابقة مقابل 11 هدفا للمنتخب الساحلي.

– 4 أهداف مهاجم الأهلي الغاني السابق جون أنتوي يتصدر قائمة هدافي مواجهات الأهلي والجونة.

– 10 مباريات حافظ فيها الأهلي على نظافة شباكه أمام الجونة مقابل 3 مباريات للمنتخب الساحلي.

– 13-0 أكبر انتصار شهده الأهلي والجونة ذهب إلى ريد جيني في كأس مصر 2015.

– 29 مباراة جمعت بين طلعت يوسف مدير الجونة والأهلي الذي حقق انتصارا وخسر 23 مباراة وتعادل في 5 مباريات.

طلعت يوسف لم يهزم الأهلي منذ 14 عاما، منذ فوزه مع اتحاد الشرطة بهدف نظيف عام 2008.

– مباراة واحدة بين ريكاردو سواريز مدرب الأهلي والجونة وانتهت بالتعادل السلبي.