10 أسباب وراء كون السعودية أسرع الاقتصادات نموًا 

قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له إن المملكة العربية السعودية من المرجح أن تكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام، حيث تنمو بأسرع معدل لها منذ عقد.

الأسباب التي تجعل المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا

وتابع تقرير النقد الدولي أن هناك عدة أسباب جعلت المملكة العربية السعودية من أسرع الاقتصادات نمواً هذا العام في العالم، وهي كالتالي

1- إصلاحات اقتصادية شاملة داعمة للأعمال.

2- الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2022.

3- سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6٪ بحلول عام 2022، وهو أسرع نمو منذ عقد تقريبًا.

4- سياسة البنك المركزي السعودي للسيطرة على التضخم، حيث تمكنت من السيطرة عليه من مستويات 2.8٪ عام 2022.

5- زيادة الإيرادات غير النفطية وفق برنامج رؤية 2030.

6- ضبط الإنفاق العام بالرغم من زيادة عائدات النفط مما يسمح للمناطق بزيادة الإنفاق الاجتماعي ولكن تم التحكم في مناطق الإنفاق لتحقيق عوائد أكثر فائدة.

7- وضع خطط موازنة استشرافية وسياسات محددة لتنويع الاقتصاد.

8- تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي التي من شأنها حماية المستضعفين من فواتير الطاقة المرتفعة.

9- مرونة القطاع المالي والتحسينات المستمرة لإطاره التنظيمي تساعد في نمو الاقتصاد السعودي.

10- الإعلان عن مشاريع سياحية كبيرة يجذب الكثير من الاستثمار الأجنبي مما ينعكس في نمو الاقتصاد.

سياسات رؤية 2030

وأشار التقرير إلى أن سياسات رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع وتحرير الاقتصاد تمهد الطريق لنمو أكثر استقرارا، قائلا إن المملكة تخطو خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. هذه المبادرات، إلى جانب الحوكمة وإصلاح سوق العمل، جعلت من السهل القيام بالأعمال التجارية، حيث يمكن تسجيل الشركات في ثلاث دقائق فقط، كما زاد عدد المؤسسات الصناعية، ومشاركة المرأة في القوى العاملة. .

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الرقمنة لديها القدرة على تعزيز الإنتاجية بالنظر إلى الشباب البارعين في التكنولوجيا، وقد تسارع التحول الرقمي خلال الوباء، بما في ذلك الخدمات الصحية عبر الإنترنت، والمحاكم الافتراضية، والتعلم عن بعد، ومنصة التمويل عبر الإنترنت للمشتريات العامة المعروفة باسم اعتماد.

واختتم التقرير بالقول إن جميع المؤشرات تدل على أن الآفاق الاقتصادية للمملكة قوية في الفترة المقبلة.