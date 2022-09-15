10 أهداف تفصل حمد الله عَنّْ “نادي المئة” فِيْ الدوري السعودي

نجح المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم الأول، فِيْ تسجيل أهدافه الأولى فِيْ موسم 2022-2023 من مسابقة دوري روشان السعودي.

وأحرز حمدالله هدفا فِيْ الدقيقة الرابعة متلقيا تمريرة عرضية من إيغور كورنادو أثناء تسديده ركلة ركنية برأسه حمدالله فِيْ مرمى الخليج.

وتقام مباراة الاتحاد والخليج على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة” ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي روشان.

مباشر | الاتحاد ضد الخليج .. الجولة الرابعة من “دوري روشان السعودي”.

سجل عبد الرزاق حمدالله هدفه 90 فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن بفارق 10 أهداف عَنّْ دخول نادي المائة فِيْ المسابقة.

وسجل حمدالله 90 هدفا فِيْ 89 مباراة بالدوري السعودي. مقابل 77 هدفا مع النصر و 13 مع الاتحاد.

نادي الرائد هُو النادي الذي حصل على أكبر عدد من الأهداف وقع عليه عبد الرزاق حمدالله برصيد 13 هدفا.

يشار إلَّى أن عبدالرزاق حمدالله سجل رقما قياسيا كلاعب سجل أكبر عدد من الأهداف فِيْ موسم واحد فِيْ تاريخ الدوري السعودي، فِيْ موسم 2022-2022، برصيد 35 هدفا. كَمْا توج حمدالله بلقب هداف الدوري مرتين. فِيْ موسمي 2022-2022 و2022-2022.

الحمد الله يشارك بعد ازمة التعليق

حمدالله يشارك فِيْ مباراته الثانية مع الاتحاد، فِيْ الموسم الرياضي الحالي من مسابقة دوري روشان السعودي، مستغلاً قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي بوقف قرار الإيقاف الصادر عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم. ؛ فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر، بسبب مفاوضات نادي الاتحاد مع الحمد الله أثناء وجوده فِيْ فترة الحماية من عقده مع النصر.

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