10 إرشادات مهمة لأداء طواف مثالي في الحرم

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن الطواف ركن من أركان العمرة، فيجب على الحاج أن يلتزم بتصرفات لا تضر بنفسه أو بالآخرين.

طواف مثالي

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على “تويتر”، كيفية تنفيذ تجاوز مثالي، وتنفيذ سلسلة من التعليمات، منها المساعدة في تخفيف الازدحام، والدخول إلى الفناء والخروج منه دون مشاكل، مع الاستمرار في السير دون توقف والصلاة. من الطوائف.

تجنب الحوادث الجسدية

وأشار إلى أنه لتجنب الحوادث الجسدية، يجب مراعاة مسار الحاج دون تعرجات، والتحكم في حركة الساقين، وربط الذراعين عند الصلاة.

وطالبت وزارة الحج والعمرة الحجاج بالالتزام بالسلوكيات التي تساعد على نشر الصفاء، مثل الصلاة بصوت معتدل، وتجنب التحدث في الهاتف، والابتعاد عن التصوير.