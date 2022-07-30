10 غيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة المقاولون

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، نادي المقاولون العرب اليوم في مواجهة قوية في الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يبدأ موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم غد السبت 30 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ لقاء الجني الأحمر أمام ذئاب الجبل الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري المؤجلة.

غياب الاهلي امام المقاولين العرب

وسيغيب الجني الأحمر أمام المقاولون العرب 10 لاعبين في وقت واحد وهم “أكرم توفيق، عمار حمدي، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد شريف، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد. منعم وطاهر محمد طاهر بسبب الاصابة ومحمد هاني بسبب الايقاف.

وتمت الموافقة على رحيل اللاعب المغربي الدولي بدر بانون للنادي القطري القطري في السوق الصيفي الحالي.

وكانت قائمة الأهلي ضد ذئاب الجبل على النحو التالي

“محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبرت ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعليو ديانغ وصلاح محسن

ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.