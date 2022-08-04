10 لاعبين راحة في الأهلي بعد قرار استكمال الدوري بالناشئين “انتهى موسمهم مع القلعة الحمراء”

أصدر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سلسلة من القرارات الصارمة مساء الخميس.

وجاءت هذه القرارات في سياق أحداث مباراة الأمس، العبقرية الحمراء وفاركو، في إطار اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قرارات الأهلي على النحو التالي

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

– المطالبة بإيقاف الحكم عن “حكم الفيديو المساعد” في مباراة الأهلي الأخيرة حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

يستعرض “كورة 365” أبرز غيابات النادي الأهلي في المباريات المقبلة، وهي

-يو ديانج

– حمدي فتحي

– محمد هاني

-علي معلول

– ياسر ابراهيم

– محمد عبد المنعم

– أيمن اشرف

– محمد الشناوي

– محمد مجدي عفشة

– رامي ريج

الأهلي يقرر مصير Soarish النهائي

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، عن موقف الأهلي من رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالقلعة الحمراء، بعد النتائج السيئة لفريق القاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفضت رفضا قاطعا رحيل المدرب البرتغالي في الساعات الماضية، في سياق تراجع النتائج وخسارة لقب كأس مصر وضياع نقاط في المباراة. نهائي. الدوري العام.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تعتقد أن التعاقد مع سواريش لبناء مشروع كبير مع الفريق الأحمر، أكد أن الخواجة تولى القيادة الفنية لعملاق القاهرة في حالة سيئة بسبب حالة الإجهاد والإصابات التي أصابت معظم اللاعبين. .