10 معلومات مهمة عَنّْ قاهر ريال مدريد وبرشلونة بعد التوقيع للشباب

حظي جمهُور الشباب ومجلس الإدارة بثقة كبيرة فِيْ الإسباني سانتي مينا لتعزيز هجوم لواء الليث الموسم المقبل، بعد أن استأجره نادي العاصي من سيلتا دي فِيْغو الإسباني لدعم صفوف الفريق. الليث. فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

بعد ذلك نستعرض أهم المعطيات عَنّْ المهاجم الإسباني الجديد من لواء الليث، والذي وصفه البعض بـ “ريال مدريد وبرشلونة الذي يُلزم” بعد تسجيله 9 أهداف فِيْ شباكهم

1_ وقع الشباب لسانتي مينا على سبيل الاعارة لمدة عام من سيلتا دي فِيْجو.

2_ سانتي مينا 26 سنة من مواليد مدينة فِيْجو الاسبانية.

3_بدأ المهاجم الشاب الجديد مسيرته الرياضية فِيْ سيلتا فِيْجو فِيْجو “بي” وترقى إلَّى الفريق الأول عام 2013.

4_ استمر سانتي مينا بقميص سيلتا دي فِيْجو حتى عام 2015، وبعدها قضى أربعة مواسم فِيْ فالنسيا.

5_ عاد سانتي مينا إلَّى ناديه السابق سيلتا فِيْجو فِيْ يوليو 2022 ولديه عقد مع النادي الإسباني حتى يونيو 2024.

6_ سانتي مينا سجل برفقة سيلتا دي فِيْجو وفالنسيا 63 هدفا و 25 تمريرة حاسمة فِيْ 268 مباراة فِيْ منافسات الدوري الاسباني التاريخية.

7_ سانتي شارك فِيْ 314 مباراة بجميع المسابقات مع سيلتا فِيْجو وفالنسيا.

8_ سجل النجم الاسباني 85 هدفا وقدم 36 تمريرة لزملائه. مع سيلتا دي فِيْجو وفالنسيا.

9_ سانتي مينا سجل 5 اهداف فِيْ مرمى ريال مدريد اضافة الى 4 اهداف ضد برشلونة.

10_ واجه اللاعب الإسباني أزمة كبيرة فِيْ بلاده بعد أن حكَمْ عليه بالسجن 4 سنوات لارتكابه جريمة اعتداء جنسي على سيدة عام 2017 فِيْ مدينة المرية.

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