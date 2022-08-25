10 معلومات هامة عَنّْ الدوري السعودي مع انطلاق الموسم الجديد

مع انطلاق الموسم الجديد من “دوري الروشان السعودي”، بدأت قوة الفرق المختلفة فِيْ السباق الكروي السعودي تتضح، ويبدو أن فترة التحضير للموسم الجديد ستلعب دورًا فِيْ الموسم الجديد. .. خاصة وأن “البداية” لها تأثير دائم على باقي مسابقات الفريق فِيْ الموسم.

فِيْ التقرير التالي نتابع الأحداث المختلفة بخصوص استعدادات الأندية السعودية للموسم الجديد وحتى التفاصيل

1_أعلى نتيجة حققها فريق سعودي خلال فترة الإعداد كانت لفريق أبها عَنّْدما تغلب على النمساوي ريم 12-0.

2_ أكبر خسارة تعرض لها منتخب سعودي فِيْ مباراة ودية قبل بداية الموسم الحالي كانت لصالح الشباب الذي خسر أمام سيلتا دي فِيْجو الإسباني بستة متتالية.

3_ خلال تجاربهم الودية سجلت الأندية السعودية 144 هدفا.

4_ أندية سعودية استقبلت 88 هدفاً.

5_ يمتلك أبها قوة خط خاجوم، حيث سجل 32 هدفاً فِيْ المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.

6_ ناديا النصر وأبها هما الأكثر خوض مباريات ودية قبل الموسم الجديد حيث لعب كل منهما 7 مباريات وحققا نفس النتائج بفوزهما 4 وتعادل 2 وخسارة واحدة.

7_ اكتفت نوادي الفِيْحاء والطائي والبطين بثلاث مباريات تجريبية.

8_ الهلال حامل اللقب للموسم الجديد استعد للموسم الجديد وصيفه الاتحاد وضمه وتعاونه مع الدوري بـ 4 مباريات.

9_ انتصر الهلال فِيْ محاولته الأربع، فِيْما حقق الاتحاد 3 وتعادل 1، وسجل الهلال 13 هدفاً وتقبلت شباكه 3، فِيْما سجل النصر 13 هدفاً ضد المنافسين واستقبلت شباكه 9 أهداف.

10_ استعدت الأندية السعودية لموسم “روشن” الجديد بـ 78 مباراة ودية خلال معسكراتها فِيْ الخارج.