10 معلومات هامة عَنّْ صفقة الاتحاد القادمة من البريميرليج

قد تكون صفقة الأنجولي هِيْلدر كوستا من أبرز صفقات نادي الاتحاد فِيْ السنوات الأخيرة، بعد أن تمكن مديرو العميد من إنهاء الصفقة، التي هددت بالفشل، لكن تدخل المدرب البرتغالي. نونو سانتو، كان لمدرب العميد دور مهم فِيْ تسوية الصفقة.

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بعد ذلك، نتابع أهم المعلومات حول عملية هِيْلدر كوستا من الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً من ليدز يونايتد … وبالتفصيل

1_ تولى الاتحاد خدمات اللاعب الأنجولي على سبيل الإعارة للموسم مع حق الشراء.

2_ كوستا دافع عَنّْ ألوان “البرتغالي بنفِيْكا، موناكو الفرنسي، ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا، إسبانيا، ولفرهامبتون، وليدز الإنجليزي”.

3_كوستا خاض 48 مباراة بالدوري الانجليزي مع ولفرهامبتون و ليدز مسجلا 4 اهداف و 5.

4_ النجم الانجولي لعب 28 مباراة بالدوري الاسباني وسجل هدفا.

5_ فِيْ الدوري الفرنسي مع موناكو شارك كوستا فِيْ 25 مباراة وسجل 3 وصنع هدفِيْن.

6_ فِيْ “بطولة” الدوري الانجليزي الممتاز خاض كوستا 114 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 18.

7_ أصبح اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عَنّْصرًا أساسيًا فِيْ تشكيلة منتخب أنجولا فِيْ بداية عام 2022، حيث ظهر فِيْ كل دقيقة ممكنة خلال كأس الأمم الأفريقية فِيْ يناير الماضي.

8_ مدرب الاتحاد نونو سانتو درب كوستا سابقاً مع ولفرهامبتون من 2017 إلَّى 2022.

9_ سانتو وكوستا يتصدران ولفرهامبتون نحو الصعود إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز “الدوري الإنجليزي”.

10_ شارك كوستا مع سانتو فِيْ 61 مباراة بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وأحرز 6 أهداف وصنع 8 أهداف.