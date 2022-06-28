10 نصائح لكيفية تقوية جذور الشعر

كيفية تقوية جذور الشعر – يمكن أن تكون جذور شعرك ضعيفة جدًا وتريد معرفة كيفية تقوية جذور الشعر بشكل طبيعي، أليس كذلك حسنًا، اقرأ دليلنا المفصل، سنناقش هنا بعض العلاجات المنزلية الطبيعية وكيف يمكنك تقوية شعرك بشكل طبيعي تمامًا.

شعر حريري وناعم وصحي هو شيء تحلم به الكثير من النساء. لكن لحسن الحظ، قلة تنعم بشعر قوي وكثيف بشكل طبيعي.

لتقوية شعرنا، يجب أن نبدأ من النقطة المحورية لبصيلات الشعر وأفضل طريقة لتقوية جذور الشعر الضعيفة هي الحفاظ على صحة هذه البصيلات. سنكشف هنا عن كيفية تقوية جذور الشعر الضعيفة بمزيج من الأدوية والعلاجات الشائعة.

كيفية تقوية جذور الشعر الضعيفة بالعلاجات الطبيعية أو المكونات محلية الصنع

1. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أهم العناصر الطبيعية ضد جذور الشعر الضعيفة. يحتوي على مكونات مفيدة تغذي الشعر من جذور الشعر التالف وتجعله أنعم وأكثر حريرًا.

خذ كمية كافية من الزيت في يدك وافركها على فروة رأسك بالكامل بحيث تغطي كل شيء. الآن ضعي شعرك تحت غطاء الدش لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم اغسليه بالشامبو.

2. مزيج الزيت العطري

الزيوت العطرية علاجية ومفيدة جدًا لبصيلات شعرك وتصلح الخيوط الضعيفة من الجذور في وقت قصير. إذا كنت تخطط للحصول على شعر أكثر كثافة، جرب هذا الزيت الأساسي مرة واحدة على الأقل. بالإضافة إلى أنه يحفز نمو الشعر. اخلطي أنواعًا مختلفة من الزيوت العطرية في كوب، مثل زيت بذور العنب وزيت اللافندر وزيت إكليل الجبل ودلكيه في فروة رأسك. حافظ على فروة رأسك هكذا لمدة عشر دقائق على الأقل، ثم اغسلها بالشامبو.

3. البيض / الحليب

يحتوي الحليب والبيض على كمية كبيرة من البروتين. إنها تحافظ على شعرنا وتعطي قوة لجذور الشعر الضعيفة. في البداية، ينقع شعرك في الحليب لبضع ساعات. أو استخدم بيضة واخفقها بشكل صحيح على فروة الرأس واحتفظ بها لمدة 1-2 ساعة. اغسلي شعرك بالكامل بالشامبو. لا تحتاج إلى وضع مكيف. جرب تطبيقه مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

4. البصل

يعتبر عصير البصل فعالاً لقدرته على إدارة الصلع عند الذكور والإناث والسماح للشعر بالتعافي. تركيبة مشروب البصل هي الحل البسيط للغاية لجعل شعرك أكثر تماسكًا وإدارة جميع مشاكل تساقط الشعر. ضعيه مرتين في الأسبوع لتغذية نمو الشعر. انزع الطبقات الخارجية من البصل ونظفها بشكل صحيح. الآن امزجها مع عصير أو خلاط. افركيها حول فروة رأسنا واحتفظي بها لمدة ثلاثين دقيقة. بعد ذلك، اغسلي شعرك بالمنظف.

نصائح كيفية تقوية جذور الشعر الضعيفة

5. الغذاء والماء المناسبين

اتباع نظام غذائي جيد وخطة مائية مفيدة جدًا في مكافحة ضعف جذور الشعر. حاول تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج وفيتامين أ والبروتين والحديد واشرب أكبر قدر ممكن من الماء. شرب المزيد من الماء مفيد أيضًا لصحتك. سيزيد من قوة جسمك بما في ذلك جذور الشعر.

6. عدم تمشيط شعرك بانتظام

لا شك أن الشامبو ينظف شعرك ويعطيه رائحة لطيفة ولكنه على المدى الطويل يضعف خصلات الشعر. أيضًا، لم يتم وصف حركة الاحتكاك أثناء التنظيف والتسخين للحفاظ على جذور الشعر القوية.

7. تجنب الجفاف في الحرارة

عادة ما تضعف الحرارة جذور الشعر. كلما قمت بتسخين شعرك لفترة أطول، كلما كان أكثر هشاشة. يقترح أطباء الجلد التجفيف الطبيعي للهواء أو أي تجفيف آخر للشعر، باستثناء استخدام الحرارة المروحية. ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك لتجفيف شعرك، فاستخدمي حرارة معتدلة للحفاظ على جودة خصلات شعرك.

8. استخدام عدد أقل من المواد الكيميائية

يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من المواد الكيميائية على الشعر إلى إتلافه بطرق مختلفة. إذا كنت تقوم بتظليل شعرك أو صبغه كثيرًا، فقد يؤدي ذلك إلى إضعافه من الجذور. تنطبق نتيجة مماثلة على علاجات الشعر الكيميائية الأخرى مثل التجاعيد أو أدوية تفتيح الشعر. أيضًا، إذا لم تفعل ذلك بشكل فعال، فمن المحتمل أن تفقد شعرك ولن تستفيد منه كثيرًا.

إذا لم تتكرر هذه المعالجة الحرارية بانتظام، فسوف يتضرر شعرك بشكل دائم. لذلك، من الأفضل محاولة اكتشاف خيارات أو علاجات لا تضر بالتغذية الأساسية لشعرنا.

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9. استخدام الزنك

للزنك فائدتان لشعر صحي وقوي.

في البداية، يحتوي على كمية كبيرة من البروتين الذي يقوي الشعر. ثانيًا، يساعد بشكل واضح على تقوية الزيت الذي يجب أن يؤمن الشعر الموجود. لكن تأكد من حصولك على ما يكفي من الزنك وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل أسماك البحر واللحوم وما إلى ذلك.

10. تطبيق علاج البروتين على الشعر مع الترطيب المستمر

في حالة استمرار شعورك بالعجز أو التلف، قم بتحديثه بمعالجة أو بلسم بروتين طبيعي.

يساعد علاج التكييف العميق للشعر على إضافة الرطوبة إلى الشعر. يعمل هذا الترطيب على إعادة بناء صحة شعرك وتقويته من الجذور. يقلل من خطر الكسر. إذا كنت تستخدمين منتجات الشعر الاصطناعية بانتظام أو كان شعرك جافًا، يمكن لترتيب التكييف العميق أن يعزز البروتين الذي يقوي شعرك بالكامل.

ملخص

ضعي في اعتبارك أن تقوية شعرك ليس بالأمر الصعب. في البداية، ما عليك سوى فهم شكل الشعر الضعيف، وأسباب ضعف الشعر، وإيجاد طرق للتخلص من هذا النوع من المشاكل على أي حال. في غضون ثوان سوف تفهم كيفية تقوية جذور الشعر الضعيفة وداعًا للشعر الضعيف.