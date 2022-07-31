10 يرحلون عن الأهلي نهاية الموسم الجاري ..نكشف الأسماء

استمرت نتائج الأهلي في التراجع هذا الموسم خلال الدوري المصري الممتاز، مطالبة جماهير النادي بسرعة تحديد أسماء من رحلوا عن الأهلي.

تعادل الأهلي مع المقاولون العرب يوم السبت لتبخر أحلام الفريق الأحمر في المنافسة على لقب الدوري، وأصبح من الصعب بشكل متزايد اللحاق بالمركز الأول.

وتحدد مباراة الزمالك وبيراميدز، التي تقام مساء الإثنين، العديد من ملامح بطل الموسم الكروي في مصر.

النجوم يغادرون الأهلي نهاية الموسم

تخطط شركة كرة القدم بالنادي الأهلي لإخراج 10 لاعبين من صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وسيكون أول من يرحل هو المغربي بدر بنون الذي أبدى رغبته في الالتحاق بصفوف النادي القطري ووقع بالفعل عقودًا.

بيرسي تاو، المصاب متعدد، والذي لم يتم التحقق من وجوده بعد، هو أحد الأشخاص الذين غادروا الأهلي نهاية الموسم.

ومثبتة الاهلي للطرد وكذلك الموزمبيقي لويس ميشوني لمستواه الضعيف.

ويدرس الأهلي بنشاط إمكانية إعارة حسين الشحات لأحد الأندية الخليجية هذا الصيف قبل إغلاق باب التسجيل.

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ويريد الأهلي إعارة الظهير الأيمن كريم فؤاد الذي قدم حتى الآن أوراق اعتماده مع الفريق وكذلك صلاح محسن الجناح المهاجم.

لطفي ومتولي قريبان من وداع الأهلي

أما بالنسبة لحارس المرمى، فقد كان علي لطفي على وشك مغادرة بوابات القلعة الحمراء.

وسيكون محمد محمود أحد الذين رحلوا عن الأهلي، بسبب إصاباته المتعددة منذ انضمامه للفريق.

ويفكر الأهلي في بيع محمود متولي المصاب أيضا بعدة إصابات أو إعارته هذا الصيف.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري الإنجليزي

الأهلي لديه 8 مباريات متبقية في مشواره في الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

ويلعب الأهلي أمام فاركو والمصري البورسعيدي والاتحاد الإسكندرية والإسماعيلي.

ثم سيلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني وإنبي وطلاء الجيش وسيراميكا كليوباترا.

عين الأهلي ريكاردو سواريز كقائد فني خلفا لبيتسو موسيماني.

عروض جديدة في الأهلي

يدرس مسؤولو القلعة الحمراء صفقات جديدة لتعويض من رحل عن الأهلي هذا الصيف ولتعزيز الصفوف بدماء جديدة.

وينتظر أنصار الأهلي موقف الإدارة من تعيين أشرف بن شرقي بعد خروجه من الزمالك، في ظل اقتراب الجناح المغربي من التعاقد مع اتحاد جدة السعودي.