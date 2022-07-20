100 ألف بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي بشُروطْ سهلة وإجراءات سريعة

100 ألف قرض شخصي بدون تحويل راتب يلبي الاحتياجات المالية المتنوعة لجميع العملاء داخل المملكة العربية السَعُودِيْة. يعتبر هذا القرض من أهم القروض التي تقدمها الأمثال للتمويل لمواطني المملكة. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من برامج التمويل المتكاملة التي تلبي احتياجات العملاء بالإضافة إلى حَلْول التمويل المتميزة لأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

قرض الأمثال للتمويل الشخصي

يوجد داخل المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الشركات الرائدة فِيْ القطاع الاقتصادي السعودي، وتقدم العديد من الحَلْول التمويلية.

تعتبر شركة الأمثال للتمويل من أبرز هذه الشركات التي تعمل على تقديم برامج تمويل متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء فِيْ المملكة.

برنامج القرض الشخصي هُو أحد هذه البرامج المتوفرة لدى الأمثال للتمويل.

القرض الشخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من خلال هذا البرنامج توفر الشركة مبالغ كبيرة تصل إلى 100،000 ريال سعودي.

لا يحتاج مقدم الطلب إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج القرض الشخصي المتوفر لدى الأمثال للتمويل.

تقدم الأمثال للتمويل قروض شخصية بأسعار تنافسية.

تسمح الشركة لمقدم الطلب بالحصول على مبالغ اقتصادية تصل إلى 50،000 ريال سعودي دون الحاجة إلى كفِيْل.

يمكن لمقدم الطلب الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يمكن لمقدم الطلب دفع مبلغ التمويل الشخصي من خلال أقساط شهرية تصل إلى 60 شهرًا.

توفر شركة الأمثال للتمويل رَابِطًْا إلكترونيًا يمكن من خلاله طلب قرض شخصي بدون ضمانات وبدون تحويل كشوف الرواتب، وذلك من خلال موقع شركة الأمثال للتمويل على شبكة الإنترنت.

يمكن لطالب المالية الاستفادة من هذا البرنامج للحصول على النقود التي يحتاجونها.

شُروطْ الأهلية الأساسية للاستفادة من قرض شخصي دون تحويل الراتب من الأمثال للتمويل