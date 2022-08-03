100 ألف برميل.. تحالف أوبك+ يتفق على زيادة فِيْ إنتاج النفط

قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها فِيْ “أوبك +”، اليوم الأربعاء، إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج.

اتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة المملكة العربية السعودية، وشركائهم العشرة، بقيادة موسكو، على زيادة “بواقع 100 ألف برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر”، مقارنة بحوالي 432 ألف برميل بالإضافة إلَّى 648 ألف برميل فِيْ الشهرين الماضيين، بحسب التقرير. ما أعلنه التحالف فِيْ بيان له فِيْ ختام الاجتماع.

ومن المفترض أن تقرر الدول الأعضاء فِيْ الحلف، وعددها 23 دولة، استراتيجية جديدة يوم الأربعاء، حيث تقترب الاتفاقية الحالية من نهايتها. على الورق، عاد الإنتاج إلَّى مستويات ما قبل COVID-19.

فِيْ ربيع 2022، اختارت المجموعة الاحتفاظ بملايين براميل النفط تحت الأرض، لتجنب إغراق السوق بالخام الذي لم تستطع امتصاصه بسبب انهِيْار الطلب.

لكن الانخفاض النسبي الأخير فِيْ أسعار النفط وسط مخاوف من الركود قد يدفع أوبك + إلَّى توخي الحذر.

حتى كتابة هذا التقرير، خسرت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين، وانخفض برنت إلَّى 98.17 دولارًا للبرميل، وانخفض الخام الأمريكي إلَّى 92.11 دولارًا.

منذ ذروتها فِيْ آذار (مارس) الماضي، عَنّْدما وصلت أسعار النفط إلَّى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية لعام 2008، فقد برميلا الخام المرجعيان أكثر من 26٪ من أسعارهما.

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، إن حصة الجزائر من إنتاج النفط فِيْ سبتمبر سترتفع ألفِيْ برميل يوميا لتصل إلَّى مليون و 57 ألف برميل يوميا، بعد قرار مجموعة أوبك + زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل فِيْ اليوم. اليوم الشهر المقبل.

وقال عرقاب فِيْ تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري الرسمي، إن الطلب على النفط فِيْ الفترة الحالية لم يكن حسب الكَمْيات المتوقعة، لذلك اتخذت أوبك + قرارا بمواصلة مواكبة الطلب وزيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فِيْ سبتمبر. .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عَنّْ وزير النفط محمد الفارس قوله، اليوم، عقب اجتماع أوبك +، إن الكويت ملتزمة بقرار المجموعة زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا فِيْ سبتمبر أيلول.

وقال الفارس ان انتاج النفط الكويتي بعد الزيادة المتواضعة للمجموعة سيصل الى 2.818 مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك فِيْ وقت قالت فِيْه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام فِيْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبطت 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلَّى 469.9 مليون برميل، وهُو أدنى مستوى منذ مايو 1985، بحسب رويترز.

أظهرت بيانات من الإدارة الحكومية اليوم ارتفاع واردات الولايات المتحدة من الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 29 يوليو تموز إلَّى 7.3 مليون برميل، وهُو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.