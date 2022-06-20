100 ألف نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقل دخل وباسهل الشروط

100 ألف كاش بدون كفيل أو تحويل راتب ، تمويل شخصي يعمل على توفير السيولة التي يحتاجها العميل في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية. بما يتناسب مع الدخل الشهري لمقدم الطلب وبما يتماشى مع جميع التزاماته المالية الأخرى.

100 ألف كاش بدون كفيل وبدون تحويل راتب

تمويلك النقدي الفوري بدون ضامن أو ضامن ودون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ، هذا المنتج هو أحد منتجات التمويل التي تقدمها شركة كورة للتمويل للقطاع الفردي في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة للعملاء من خلاله هذا المنتج مبالغ طائلة يمكن الاستفادة منها بشروط سهلة وسهلة وبسيطة ومتطلبات غير معقدة. يعمل Kwara Finance أيضًا على الإنهاء السريع لجميع المعاملات المتعلقة بطلب التمويل الشخصي من أجل تسهيل عملية التمويل لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا التمويل الشخصي من كوارا للتمويل

صمم Quara Finance منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تقدم الشركة من خلال منتج التمويل الشخصي مبالغ طائلة تصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

يمكن للشخص المتقدم الاستفادة من هذا المنتج دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري إليه.

لا يحتاج العميل إلى ضامن أو ضامن عند طلب تمويل شخصي بمبلغ يصل إلى 100،000 ريال سعودي.

يمكن للموظفين في جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح في Kuwara Finance للقطاع الفردي في المملكة.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن الأجنبي من جنسيات مختلفة الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

توفر شركة كوارا للتمويل العديد من خيارات الدفع التي تساعد العميل على دفع مبلغ التمويل بأقساط شهرية سهلة ومجدولة.

يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون ضامن وبدون تحويل الراتب من Quara Finance إلى 5 سنوات.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب من Kwara Finance

يمكن للعميل التقدم للاستفادة من تمويل شركة كوارا للقطاع الفردي عن طريق الاتصال على 8001188999 ، كما يمكنك التقديم من خلال زيارة أقرب فرع لشركة كوارا للتمويل داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تمتلك الشركة أربعة فروع داخل المملكة من أجل تقديم خدماتها التمويلية لجميع العملاء بالداخل. المملكة.

المتطلبات الأساسية لإكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة Kuwara Finance