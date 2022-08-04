100 الف ريال اسرع تمويل من بنك التنمية الاجتماعية 1444 فِيْ السَعُودِيْة

هناك العديد من العائلات التي تحتاج إلى قروض بنكية لبدء مشاريعها الخاصة أو تلبية احتياجات أفراد الأسرة. لذلك، قدم بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تمويلًا عائليًا للعديد من الأسر السَعُودِيْة التي يكون دخلها الشهري محدودًا أو بسيطًا تمامًا، ويتم تقديم العديد من مزايا التمويل للأسرة المؤهلة، ولكن يجب أن تكون الأسرة متوافقة معها. جميع شُروطْ البنك، ومن أبرز وأهم شُروطْ البنك أنه مؤهل حقًا للتمويل.

خطوات الحصول على تمويل أسري من بنك التنمية الاجتماعية 1444 هـ

اذهب مباشرة إلى الرَابِطْ موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودي الرَابِطْ الرسمي هُو صفحة الدخول على الموقع.

الرَابِطْ الرسمي هُو صفحة الدخول على الموقع. اضغط على رَابِطْ “تسجيل الدخول إلى البوابة الوطنية لبنك التنمية الاجتماعية”، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك على منصة أبشر للأفراد.

اكتب الرمز الموجود فِيْ الصورة أمامك للتحقق من أنك إنسان، ثم انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”، ثم اكتب رمز التأكيد، ثم انقر فوق الزر “متابعة”.

سيتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة “منتجات بنك التنمية الاجتماعية”، والتي تحدد من خلالها زر “قرض العائلة”، ثم تبدأ فِيْ التقدم للحصول على التمويل، وتسجيل بياناتك بشكل صحيح، وقراءة وقبول أحكام الأسرة، ثم إرسال الطلب.

أهم مزايا التمويل العائلي من بنك التسليف السعودي

يتميز القرض العائلي من بنك التسليف السعودي بعدة مزايا منها