100 الف ريال قرض الاسرة من بنك التنيمة الاجتماعية شُروطْ الحصول على القرض 1443

قرض عائلي بقيمة 100،000 ريال من بنك التنمية الاجتماعية كانت العديد من العائلات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تتساءل عن كيفِيْة الحصول على قرض عائلي من بنك التنمية، حيث قام البنك السعودي للتنمية الاجتماعية برفع قيمة القرض إلى 100،000 ريال سعودي، وقام البنك بتعيين حزمة من الشُروطْ التي يجب أن تكون متاحة للعميل حتى يحصل على القرض ويتم قبول طلبه. الهدف من القرض هُو مساعدة الأسر الفقيرة على تحسين مستوى معيشتهم من خلال الحصول على قرض لبدء مشاريعك أو تلبية احتياجاتك. تسهِيْلات بنكية مميزة على القرض.

رفع الحد الأدنى لقرض الأسرة من بنك التنمية عام 2022 م

رفع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة الحد الأدنى لقيمة قرض الأسرة المقدم من خلاله بدلاً من 60 ألف ريال سعودي إلى 100 ألف ريال سعودي، وبلغت قيمة قرض الزواج 60 ألف ريال سعودي، وهذا يشجع الكثيرين. يتزوج الشباب ويتحملون جميع نفقاتهم.

وسعياً لتحسين نوعية الحياة الأسرية، تم رفع سقف التمويل للمنتجات العائلية من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال 💰 – بنك التنمية الاجتماعية (SDB_sa) 28 يوليو 2022

شُروطْ طلب القرض العائلي من بنك التنمية

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض مواطنًا سعوديًا ومقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 70 عامًا ولا يقل عن 18 عامًا.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن المتقدم للحصول على القرض 14،500 ريال سعودي.

بالنسبة لدخل الأسرة بأكَمْلها، يجب ألا يتجاوز إجمالي نصيب كل فرد من أفراد الأسرة 3000 ريال سعودي.

يجب على المواطن أن يكون لديه تاريخ ائتماني قوي.

خصائص بنك تنمية قرض الأسرة