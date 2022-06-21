100 سؤال بلاغة اختيار من متعدد للصف الثالث الثانوي بالإجابات

يتم فحص طلاب المدارس الثانوية باللغة العربية باستخدام نظام Babel Chit ، ويتم طرح الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد ، وتنشر “Windows” 100 سؤال بنفس التنسيق مع إجاباتك للتدرب على الامتحان.

أسئلة بلاغية متعددة الخيارات للمدرسة الثانوية

أمثلة على الأسئلة المدرجة في الملاحظة المرفقة أدناه هي:

1- قال الشاعر: العمر كالطيف ، أو … مثل الطيف لا محل له. النمط في المنزل

أ- تشبيه مفصل ب- تشبيه عام ج- تشبيه بليغ د- تشبيه تمثيلي

2- قال الشاعر: إنه البحر كاملاً ، إنه البدر الساطع .. إنه المطر الذي ينزل ، إنه اللوح الطبيعي.

أ- تشبيه مفصل ب- تشبيه عام ج- تشبيه بليغ د- تشبيه تمثيلي

3- قال الشاعر: كان عندي كنز عظيم من الصبر

أ- تشبيه مفصل ب- تشبيه عام ج- تشبيه بليغ د- تشبيه تمثيلي

4- قال الشاعر: أزيّن نفسي بمدح جماعة من الناس .. أشبه بالتعليق على خنزير

أ- تشبيه مفصل ب- تشبيه بليغ ج- تشبيه تمثيلي د- تشبيه ضمني

5- قال الشاعر: شعري الآن في مكانه .. وفي عنق الحسناء يستحب العقد.

أ- تشبيه مفصل ب- تشبيه بليغ ج- تشبيه تمثيلي د- تشبيه ضمني

6- قال الشاعر: أمسكتني مخالب الدهر حتى .. تركتني ميتا في الوادي

أ- استعارة ب- استعارة مجازية ج- استعارة مجازية