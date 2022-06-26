100 شخصٍ للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام

كلفت وكالة شؤون الإرشاد والإرشاد التابعة لرئاسة الحرمين الشريفين 100 شخصية بارزة وقضاة وأساتذة جامعيين للإجابة على أسئلة الحجاج شخصياً أو هاتفياً في (10) مواقع داخل المسجد الحرام وذلك من خلال (10) مواقع داخل المسجد الحرام. 7) كبائن تعمل 24 ساعة في اليوم. ) ساعة.

فتاوى الحرمين

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإرشاد والإرشاد الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، أن الشيوخ يعتمدون في إجاباتهم على الأسئلة وفق نتائج وثيقة الندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها). في تيسير المقاصد)، وإصدار الفتاوى والإجابة على المستجوبين على الأسئلة الشرعية بالفتاوى المشهورة، وتجنب الفتاوى الشاذة، وتوحيد الاجتهاد في الشعائر قدر المستطاع، ومراعاة تيسير الفتوى فيما لا يتعارض مع نص نهائي أو إجماع، ولا تنطوي على طلب الترخيص، مع مراعاة أسلوب الكلام في الفتوى وقدرته، والتسامح وآداب الاختلاف بين العلماء، وتجنب العنصرية وخطاب الكراهية.

روبوت التوجيه

يشار إلى أن إدارة توجيه الأسئلة وفرت روبوت إرشادي للحجاج عند المداخل الرئيسية للصحن للاستفادة بشكل كبير من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، كما يدعم الروبوت 11 لغة (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية) والتركية والماليزية والأردية والصينية والبنغالية والهوسا).