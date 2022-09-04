100 مليار يورو.. فاتورة خيالية للطاقة تنسف فوائض إيطاليا فِيْ 2022

وتعتبر إيطاليا أنها تواجه حالة من “نزيف الثروة فِيْ الخارج” مع ارتفاع فاتورتها لواردات الطاقة وتفجير فوائضها التجارية.

قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو يوم السبت إن صافِيْ تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام.

وأوضح أن “هذا يلغي الفائض الصافِيْ فِيْ المبادلات مع بقية العالم الذي سجلته البلاد فِيْ السنوات الأخيرة”.

وأضاف فرانكو أن إيطاليا اعتمدت العام الماضي على الواردات بنسبة 75٪ من استهلاكها للطاقة. تبلغ التكلفة الصافِيْة لواردات الطاقة 43 مليار يورو.

تحويل الثروة إلَّى الخارج

قال فرانكو فِيْ منتدى أمبروسيتي للأعمال السنوي فِيْ تشيرنوبيو “إننا ننقل الثروة إلَّى الخارج”.

وأضاف أن مبلغ 100 مليار يورو “يصل إلَّى ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الذي ننقله إلَّى الدول المنتجة للطاقة”.

وذكر أن الحكومة أنفقت 33 مليار يورو منذ بداية العام لتبديد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، لكن هذه الاستراتيجية مكلفة للغاية ولا يمكن أن تستمر إلَّى أجل غير مسمى.

وقال “ما يهم هُو معالجة أداء سوق الطاقة الأوروبية … من أجل رفع أسعار الغاز والطاقة إلَّى المستويات المحتملة.”

المصانع فِيْ وضع “الحفاظ على الطاقة”

قبل أيام قليلة، قال ماسيميليانو أتيلي، المسؤول بوزارة التحول البيئي الإيطالية، إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فِيْ إيطاليا بدأت فِيْ تعديل إنتاجها لتوفِيْر الطاقة فِيْ وقت كانت تواجه فِيْه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال أتيلي، الذي يرأس لجنة الوزارة التي تقيم الأثر البيئي لمحطات الطاقة المتجددة الجديدة، “هناك قطاعات صناعية كاملة، صناعة الزجاج والمعلبات، بدأ فِيْها الترشيد فِيْ شكل ترشيد ذاتي، وإن كان بصمت”.

وأضاف فِيْ مؤتمر “لكن هذا لا يخلو من التكاليف والتكاليف الاجتماعية … لأنه فِيْ اللحظة التي يتباطأ فِيْها الإنتاج علينا التفكير فِيْ أولئك الذين يعملون فِيْ تلك الصناعات”.

فِيْ العام الماضي، حصلت إيطاليا على ما يقرب من 40٪ من الغاز الذي استوردته من الخارج من روسيا.

أبرمت إيطاليا مؤخرًا صفقات مع العديد من الدول المنتجة للغاز البديل لتقليل اعتمادها على موسكو. يستخدم نصف الغاز لإنتاج الكهرباء.

سمحت هذه الاتفاقيات لروما بملء احتياطياتها من الغاز بسرعة ولكنها لم تكن كافِيْة لحماية صناعاتها من ارتفاع تكاليف الطاقة.