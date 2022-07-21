100 مليون دولار من البنك الدولي لمكافحة الجوع.. طوق نجاة للسودان

وسط انهِيْار الخدمات وفقدان مستويات المعيشة وانهِيْار العملة المحلية، قدم البنك الدولي شريان الحياة للشعب السوداني، فِيْ محاولة لمواجهة الفقر.

أعلن البنك الدولي، الخميس، تخصيص 100 مليون دولار لتوفِيْر “تحويلات نقدية وغذائية” فِيْ مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة فِيْ السودان، حيث لا تزال المساعدات الدولية متوقفة استجابة لأحداث أكتوبر.

يعيش السودان فِيْ حالة طوارئ منذ إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان فِيْ 25 أكتوبر / تشرين الأول، فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني، بعد مشاركتهما فِيْ حكَمْ البلاد بعد الإطاحة به. من نظام عمر البشير.

وأكدت المنظمة المالية أن تخصيص هذه الأموال سيكون “فقط من خلال برنامج الغذاء العالمي” لتنفِيْذ مشروع “شبكة الأمان الطارئة” الجديد فِيْ السودان، بسبب “الموسم الزراعي السيئ وارتفاع الأسعار العالمية” للمواد الغذائية.

وأشار بيان صادر عَنّْ البنك الدولي إلَّى أن مبلغ الـ 100 مليون دولار الذي تم تخصيصه بشكل استثنائي سيستهدف “مليوني سوداني يعيشون فِيْ انعدام الأمن الغذائي” فِيْ “11 ولاية فِيْ البلاد” التي تعد من أفقر دول العالم.

أكد عثمان ديون، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، أن “أي قرار باستئناف تمويل الحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع”، مضيفًا أن “البنك الدولي يواصل مراقبة الوضع. عَنّْ كثب وليس هناك تاريخ محدد حتى الآن لمثل هذا القرار “.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج واحد من كل ثلاثة سودانيين إلَّى مساعدات إنسانية فِيْ بلد يقترب فِيْه التضخم من 200٪ شهريًا، حيث تنخفض العملة باستمرار، وتزايد سعر الخبز 10 أضعاف منذ 25 أكتوبر.

بالإضافة إلَّى ذلك، قدرت الأمم المتحدة أنه بحلول سبتمبر 18 مليون شخص، أي حوالي نصف السكان، سيواجهُون الجوع. فِيْ يونيو، أعلنت منظمة إنقاذ الطفل غير الحكومية وفاة طفلين بسبب المجاعة فِيْ شمال دارفور.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الثلاثاء، إلَّى أن الأمم المتحدة أصدرت تحذيرًا فِيْ ذلك اليوم لأن “20 بالمائة فقط من التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية الطارئة تم صرفه فِيْ عام 2022، فِيْما مضى نصف العام”.

قبل أحداث 25 أكتوبر فِيْ السودان، بلغت المساعدات الدولية ملياري دولار ومثلت 40٪ من ميزانية الدولة.