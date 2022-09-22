100 مليون مصري ينتظرون اجتماع البنك المركزي اليوم.. 3 سيناريوهات حاسمة

ينتظر أكثر من 100 مليون مصري نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة على الودائع والإقراض.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المسؤولة عَنّْ تحديد أسعار الفائدة، اليوم الخميس، مع بقاء اجتماعين آخرين نهاية العام.

كَمْا تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 مرات سنويًا، عقدت 5 منها حتى أغسطس الماضي، اتخذت خلالها قرارات برفع سعر الفائدة بنسبة 3٪ فِيْ اجتماعين فِيْ آذار (مارس) الماضي ومايو (أيار) الماضي، فِيْما كانت قراراتها المتبقية هِيْ إصلاح أسعار الفائدة.

يأتي اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بعد يوم من اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة الأمريكية أمس بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) للمرة الخامسة على التوالي.

وكان آخر قرار أصدره البنك المركزي المصري فِيْ أغسطس الماضي هُو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عَنّْد 11.25٪ للإيداع والإقراض على التوالي.

3 سيناريوهات لرفع أسعار الفائدة على الجنيه

وتوجهت معظم آراء الاقتصاديين إلَّى البنك المركزي المصري يتبنى سياسة نقدية صارمة، برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم فِيْ مواجهة التضخم ودعم الجنيه.

السيناريو الأول 100 نقطة أساس

تتوقع مجموعة “هِيْرميس” المالية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس “لمواجهة الضغوط التضخمية التي تواجه البلاد”، وفق ما تم الاتفاق عليه مع مجموعة “سي آي كابيتال” المالية التي تعتبر أن “رفع الفائدة”. تعتبر المعدلات بنقطة مئوية كاملة السيناريو الأكثر احتمالا لتحقيقه، فِيْ ظل ما يُتوقع من قفزة فِيْ التضخم فِيْ مصر تتراوح من 17٪ إلَّى 18٪ حتى نهاية العام “، الأمر الذي قد يدفع بـ” المركزية “لرفع أسعار الفائدة بما يصل إلَّى 300 نقطة أساس حتى نهاية عام 2022 حسب تقديرها. .

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، لـ «العرب اليوم نيوز»، إن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً أن نسبة الزيادة ستكون مرتبطة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الأربعاء، متوقعاً أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1٪.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة لها تأثير سلبي على ارتفاع تكلفة التمويل، مشيراً إلَّى أن رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ يكلف ميزانية الدولة 10 مليارات جنيه.

وأضاف أن البنك المركزي أرجأ استخدام ورقة رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين لاستخدامها فِيْ الوقت المناسب بالتزامن مع تحركات خفض قيمة الجنيه والاقتراب من توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

السيناريو الثاني 200 نقطة أساس

هناك 4 أسباب قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 2٪، وهِيْ ارتفاع معدلات التضخم فوق المستهدف من البنك المركزي المصري، ورفع الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الخامسة، ارتفاع مستوى السيولة فِيْ السوق ومحاربة الدولرة حيث يتم تداول الدولار فِيْ السوق بسعر أعلى من السعر الرسمي فِيْ السوق الموازية.

السيناريو الثالث 300 نقطة أساس

يقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع فِيْ تصريحات صحفِيْة “تأخرنا فِيْ تين كان من المفترض أن نرفع خلالها أسعار الفائدة”. وقال نافع إنه يعتقد أنه يمكننا رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري بنسبة 3٪ مرة واحدة اليوم، وربما بعد هذه الزيادة سيثبت البنك المركزي اهتمامه بالاجتماعين المقبلين إذا تحسنت الأمور تباطأت قليلا.

وتوقع نافع أن يصدر البنك المركزي شهادة ادخار بسعر مرتفع أو لأجل طويل عبر البنوك الحكومية، لتشجيع التخلي عَنّْ الدولار، فِيْ وقت يشهد سعر الصرف فِيْ البنوك ارتفاعا.

وقال نافع “قد يقدم البنك المركزي حافزا للتخلي عَنّْ الدولار من خلال وعاء ادخار جذاب للغاية بشروط معينة أو على المدى الطويل. أتوقع أن يكون هذا المنتج استثنائيا.”

التضخم فِيْ مصر

وارتفعت معدلات التضخم فِيْ أغسطس الماضي إلَّى 14.6٪ فِيْ المدن على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما سجلت فِيْ يوليو 13.6٪.

ارتفع معدل التضخم الأساسي إلَّى 16.7٪، ويستهدف البنك المركزي نطاق تضخم 7٪، بزيادة أو نقصان 2٪، لكنه قال منتصف العام 2022 إنه قد يسمح بمستوى أعلى بعد الرابع. ربع هذا العام.

كَيْفَ تتأثر الأسواق برفع سعر الفائدة

يرتبط تحديد سعر الفائدة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، لكنه يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الحياة اليومية.

معدل الفائدة هُو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على ودائع البنوك التجارية، سواء كان استثمارًا لليلة واحدة أو لمدة شهر أو أكثر.

معدل الفائدة هُو مؤشر لأسعار الفائدة للبنوك التجارية والتي لا ينبغي أن تكون أقل من سعر البنك المركزي، وبالتالي يكون لها تأثير كبير على عمليات الإقراض والتمويل.

يساعد سعر الفائدة البنك المركزي على التحكَمْ فِيْ المعروض النقدي المتداول عَنّْ طريق تغيير هذا المعدل صعودًا وهبوطًا على المدى المتوسط.

يعد رفع سعر الفائدة أداة مهمة للحد من عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة فِيْ السوق مما يؤدي إلَّى انخفاض معدل التضخم أو زيادة الأسعار.

تحدد البنوك والمؤسسات المالية سعر الفائدة على القروض والمدخرات بناءً على معدل الفائدة الأساسي الذي تحدده البنوك المركزية.

رفع سعر الفائدة يرفع من تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلَّى انخفاض الأعمال والاستثمار، وبالتالي يقلل من إنفاق المستهلك من قبل الأفراد.

على سبيل المثال، يؤدي رفع أسعار الفائدة إلَّى زيادة تكلفة قروض السيارات والعقارات، ويؤدي إلَّى انخفاض التوظيف بسبب محدودية الاستثمار الجديد وزيادة تكلفة الاقتراض.

مع ارتفاع أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة، تنخفض أسعار النفط والذهب والسلع والمعادن الأخرى المقومة بالدولار.