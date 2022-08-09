101.49 مليون برميل يوميا فِيْ 2023.. توقعات الطلب العالمي على النفط

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.06 مليون برميل يوميًا إلَّى 101.49 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2023.

كَمْا توقعت أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.08 مليون برميل يوميًا إلَّى 99.43 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2022.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام الأمريكي والطلب على المنتجات البترولية سيرتفعان فِيْ عام 2022 مع نمو الاقتصاد.

توقعت الوكالة الحكومية أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي إلَّى 11.86 مليون برميل يوميا فِيْ 2022 وإلَّى 12.70 مليون برميل يوميا فِيْ 2023 من 11.25 مليون برميل يوميا فِيْ 2022. وهذا بالمقارنة مع مستوى قياسي بلغ 12.29 مليون برميل يوميا فِيْ. 2022.

كَمْا توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يزيد استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى فِيْ الولايات المتحدة من 19.78 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2022 إلَّى 20.34 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2022 وإلَّى 20.75 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2023.

ويقارن ذلك مع رقم قياسي مرتفع بلغ 20.80 مليون برميل يوميا فِيْ عام 2005، وفقا لبيانات الإدارة التي تعود إلَّى عام 1973.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الغاز الطبيعي فِيْ الولايات المتحدة سيصل إلَّى مستوى قياسي فِيْ عام 2022.

وتوقعت الوكالة الحكومية زيادة إنتاج الغاز الجاف إلَّى 96.59 مليار قدم مكعب يوميًا فِيْ عام 2022 وإلَّى 100.02 مليار قدم مكعب يوميًا فِيْ عام 2023، من مستوى قياسي بلغ 93.55 مليار قدم مكعب يوميًا فِيْ عام 2022.

وقالت إن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلَّى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تراجعت بنحو 40 بالمئة فِيْ الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقا لبيانات رفِيْنيتيف أيكون.

وأضافت الوكالة الحكومية أن الصادرات فِيْ منتصف يوليو تموز 2022 تراجعت إلَّى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا وهُو أدنى مستوى فِيْ نحو 40 عاما.