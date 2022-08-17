104 إصابات جديدة بـ كورونا في السعودية ولا وفيات

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل (104) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن شفاء (132) حالة، ولم تسجل وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9272). ) في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة (9272). في المملكة العربية السعودية هناك 812300 حالة، منها (799219) شفيت.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عدم إلزامه بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر فيها هيئة الصحة العامة بروتوكولات “الوقاية” أو المرافق. والأنشطة والأحداث والمسابقات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية، والاستمرار في طلب استخدام قناع للوصول إليه، مع زيادة الوعي والحث على استخدامه.