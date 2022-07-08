108 عمليات قسطرة و313 جلسة غسيل كلوي لـ الحجاج

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي لا تزال الحالة الصحية للحجاج مطمئنة حيث أن جميع كوادر العمل اهتموا بتنفيذ الخطة الصحية إلى أقصى حد في عرفات.

فيديو | المتحدث الصحي أكثر من 65 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية وأجريت 108 قسطرة قلبية للحجاج# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/8wqS2hXj1e

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

وأكد في كلمته في المؤتمر الصحفي اليومي للصحة والداخلية والمتحدثين بالحج أن الفرق الطبية تواصل الآن تقديم خدماتها في عرفات ومزدلفة.

وشدد على عدم تفشي أوبئة أو أمراض معدية أو تهديدات للصحة العامة.

الوعي الوقائي

En cuanto a los temas relacionados con la temperatura alta, reiteró la adherencia a los consejos relacionados con evitar el estrés por calor y la insolación mediante el uso de un pañuelo en la cabeza, beber agua, mantenerse alejado del sol y tratar de estar cómodo durante اليوم.

وحذر من أهمية الالتزام باستخدام كمامة لتجنب أي إصابة بالجهاز التنفسي وسط الحشود.

وأوضح أن الخدمات الصحية مستمرة، مشيرا إلى أن أكثر من 65 ألف حاج استفادوا خلال موسم حج هذا العام، حيث أتموا 108 عمليات قسطرة، و 313 جلسة غسيل كلى، و 177 عملية جراحية، و 10 عمليات مناظير، إضافة إلى المستشفى الصحي الافتراضي الذي استقبل 1331 حالة. .