11 جهة حكومية تراقب محطات الوقود

أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود الحملة الرقابية الثانية في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من استيفاء محطات الخدمة ومراكز الخدمة للمتطلبات التنظيمية اللازمة بهدف تحسين القطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة إليه. المستهلكين، من خلال تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع.

لجنة مراقبة محطات الوقود

تتكون اللجنة الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الخدمة من 11 جهة حكومية في عضويتها وزارة الطاقة، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الشؤون الإسلامية.، الدعوة والتوجيه، وزارة السياحة، وزارة النقل واللوجستيات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز مراقبة الامتثال البيئي الوطني تعمل اللجنة خلال حملاتها الرقابية الشاملة على ضمان جودة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والامتثال للمتطلبات التي تفرضها الجهات المختصة والالتزام بها، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين. . كما تغطي مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة الإقليمية وداخل المدن والمحافظات.

استقبال شكاوى المستهلكين.

وفي السياق ذاته، أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الغاز خدمة لتلقي المطالبات من المستهلكين، والتي ستكون مؤقتًا عبر موقع وزارة الطاقة، لحين اكتمال المنصة الإلكترونية للجنة، للسماح بذلك. عرض شكاوي المخالفات في مراكز الخدمة ومحطات الوقود حيث يتم حضورها والإبلاغ عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ويمكن عرض الشكاوى والبلاغات على نهاية لهذه الغاية .