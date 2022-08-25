11 روبوتاً ذكياً لتعقيم المسجد الحرام على مدار اليوم

طورت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزم خدمات وإمكانيات بشرية وتقنية تهدف في نتائج أعمالها إلى توفير بيئة صحية وآمنة لزوار المسجد الحرام خلال فترة الزيارة. أداء الطقوس. ورعاية الحكيم – أعينه الله – في خدمة الحرمين الشريفين ومصيرهم.

بيئة صحية وآمنة على مدار 24 ساعة

أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة بالمسجد الحرام حسن السويهري أن الدائرة هي المسؤولة عن الإشراف على وتنفيذ خطط سير أعمال حماية البيئة في المسجد الحرام وتطويرها بما يتوافق مع المعايير البيئية. تغييرات من خلال مسابقات وجولات ميدانية تحافظ على بيئة المسجد الحرام صحية وآمنة على مدار الساعة لعدد (650) عاملاً و (100) موظف سعودي لتنفيذ خطط الإشراف والبرامج التنفيذية لعمليات التعقيم بالمسجد الحرام. مرافق على مدار 24 ساعة، مع معقمات مختارة بعناية، وخاصة تحترم البيئة، ومن خلال (1300) معدات وأدوات تعقيم و (650) مضخة متنقلة لتعقيم الأسطح والسجاد والحواجز، حسب العمليات التي تراعي كثافة حشود ونسب من يذهبون إلى بيت الله من أبواب ومداخل الجامع الكبير وساحاته.

11 روبوتات ذكية

وأشار الصويهري إلى أن الرئاسة طورت (11) روبوتاً ذكياً للتعقيم تعمل حتى (8) ساعات دون تدخل بشري من خلال خريطة مبرمجة مسبقاً لتعقيم جميع أجزاء المسجد الحرام و (20) جهاز بايوكير لتعقيم الأسطح. والبيئة بمساحة تقدر بـ (1000) متر مربع في الساعة و (20) معقمات ضبابية تستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الأسقف والأعمدة، و (600) معقم يد حديث عالي الجودة يعمل. مع وظيفة التلامس.