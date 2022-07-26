11 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل فِيْ مصر.. 4 قرارات من السيسي

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، عَنّْ عدة إجراءات لدعم محدودي الدخل، بتكلفة 11 مليار جنيه، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأوضاع محليًا.

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة اليوم بتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري برئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من وزراء الحكومة المصرية.

التضامن والكرامة

وشملت الإجراءات التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة عدد الأسر المستفِيْدة من برنامج “التضامن والكرامة” بإضافة مليون أسرة إضافِيْة للبرنامج، ليرتفع عدد المواطنين المستفِيْدين إلَّى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهُورية.

مساعدة استثنائية

كَمْا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة خلال الستة أشهر القادمة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشًا شهريًا أقل من 2500. وكذلك العاملون فِيْ الجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون راتباً شهرياً أقل من 2700 جنيه.

أمن غذائي

كَمْا وجه الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فِيْ إيصال الكراتين الكرتونية للسلع الغذائية المدعومة بنصف التكلفة، بمعدل 2 مليون كرتونة شهرياً، توزع عبر منافذ القوات المسلحة. .

لحم

ووجه وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع أضاحي على مدار العام، كَمْا وجه وزارة المالية بتوفِيْر الموارد المالية اللازمة فِيْ هذا الصدد والبالغة 11 مليار جنيه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفِيْن القباج استعرضت فِيْ هذا السياق البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة حاليا وأهمها دعم الخبز والسلع الغذائية والدعم النقدي المتوسط ​​ودعم البرامج الصحية. وصناديق التأمين والمعاشات ودعم الإسكان.

وأشارت إلَّى أن إجمالي الإنفاق على هذه الأنشطة من الموازنة العامة للدولة ارتفع خلال السنوات الماضية ليصل إلَّى قرابة 500 مليار جنيه فِيْ موازنة العام المالي الحالي.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطورات برنامج “التضامن والكرامة” خلال السنوات الست الماضية خاصة فِيْما يتعلق بمضاعفة ميزانيته تقريبا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع كذلك الوضع الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصة الحبوب والحبوب والزيوت، حيث أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن مخزون هذه السلع كافٍ. لمدة 7 شهُور.

وأكد أن تطوير الدولة لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء نظام الصوامع الجديد انعكس بشكل واضح فِيْ تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفِيْر الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.