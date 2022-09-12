11 هدفًا دون مقابل.. الأخضر السعودي يسحق المالديف نحو كأس آسيا

نجح المنتخب السعودي لكرة القدم لأقل من 19 عامًا فِيْ سحق جزر المالديف (11-0)، فِيْ المباراة التي واجهتهم، مساء اليوم الاثنين، فِيْ الجولة الثانية من تصفِيْات كأس أمم آسيا 2023.

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أصبح المنتخب السعودي، بمختلف فئاته العمرية، أقوى من أي وقت مضى، مما أسفر عَنّْ فوزه بكأس العرب مرتين على التوالي، على حساب المنتخب المصري، تحت سن العشرين.

11 هدفا حرة .. الأخضر السعودي يسحق جزر المالديف متوجها إلَّى كأس آسيا

تمكن المنتخب السعودي تحت 20 سنة من الهِيْمنة على منافسه جزر المالديف، حيث سجل 6 أهداف فِيْ الشوط الأول من بينها ثلاثية من نجم الهلال عبد الله رديف.

ورد مشاري النمر نجم الفوز على عبدالله رديف الذي نجح فِيْ تسجيل 3 أهداف فِيْ الشوط الثاني.

وإلَّى جانب النمر وريديف، تنافس نجوم المنتخب السعودي على هز الشباك المالديفِيْ الذي كان ضعيفاً حيث سجل النجم يزيد جوشان هدفِيْن، بهدف كل من صالح الرحماني وعبد العزيز العليوة. .

يشار إلَّى أن المنتخب السعودي الأول سيشارك فِيْ مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات بولندا والمكسيك والأرجنتين.