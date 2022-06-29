رحلة مليئة بالإثارة والمغامرة، جعلتها تتصدر قائمة أكبر الشركات العالمية، وجعلت صاحبها أغنى رجل فِيْ العالم.

تشهد شركة Tesla الأمريكية، الأربعاء 29 يونيو، الذكرى الثانية عشرة لإدراجها فِيْ بورصة Sandak .. ماذا حدث خلال هذه الفترة ، وكَيْفَ تغيرت المؤشرات المالية للشركة

صانع السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla مملوك لأغنى ملياردير فِيْ العالم، المؤسس المشارك والرئيس التنفِيْذي للشركة، Elon Musk.

تؤكد الأرقام والنتائج الرسمية أن سهم Tesla ارتفع بنسبة 4006٪ إلَّى 698 دولارًا مع إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 17 دولارًا فقط عَنّْد الإدراج فِيْ بورصة ناسداك.

بينما تراجعت أسهم Tesla 7.1٪ فِيْ تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء.

الأمر الأكثر إثارة هُو أن القيمة السوقية للشركة قفزت فِيْ 12 عامًا إلَّى 723.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار فِيْ وقت الطرح العام الأولي للشركة.

فِيْ عام 2010، بلغت خسائر الشركة نحو 154.3 مليون دولار، لكن بعد 12 عامًا تحولت هذه الخسائر إلَّى مكاسب ضخمة، حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافِيْ ربح قدره 5.5 مليار دولار بنهاية عام 2022 بشكل متزامن، بحسب فوربس.

فِيْما يتعلق بإجمالي إيرادات Tesla، فقد ارتفع من 116.7 مليون دولار قبل 12 عامًا إلَّى 53.8 مليار دولار العام الماضي، مع عائدات العام الماضي تمثل 461 ضعفًا من إيرادات عام 2010.

بلغ إجمالي أصول Tesla 161 ضعف الأصول فِيْ نهاية عام 2010 لتصل إلَّى 62.1 مليار دولار فِيْ نهاية عام 2022، مقارنة بـ 386.1 مليون دولار فقط قبل 12 عامًا.

بداية الرحلة

تأسست تسلا من قبل جيفري ستروبل وإيلون موسك ومارتن إيبرهارد ومارك تاربينينج فِيْ أوائل يوليو 2003 ومقرها فِيْ بالو ألتو، كاليفورنيا، حيث كانت الشركة قبل ذلك مجرد فكرة فِيْ رأس كل من إيبرهارد وتاربينينج لتأسيس شركة لتكون سمي على اسم المخترع والمهندس الكهربائي نيكولا تيسلا تكريما لإنجازاته.

كانت أموال Musk من المشاركة فِيْ تأسيس PayPal هِيْ التي حولت رؤية Eberhard و Tarpenning لشركة Tesla إلَّى حَقيْقَة، ولكن نشأت خلافات لاحقًا بين المؤسسين، ورفع Musk حصته فِيْ الشركة، ثم استحوذ على 25٪ من الشركة.

كان ماسك حاضرًا فِيْ أول ظهُور لـ Tesla فِيْ عام 2006، عَنّْدما عقدت الشركة مؤتمرًا صحفِيًْا مهمًا، لكن حضور Musk لم يكن واضحًا كَمْا هُو الآن، وأثناء المؤتمر أكد على ضرورة تحويل صناعة السيارات بعيدًا عَنّْ الاعتماد على البنزين مثل فى اسرع وقت ممكن.

خلال المؤتمر، أعلن مارتن إيبرهارد، الرئيس التنفِيْذي السابق للشركة، عَنّْ خطط الشركة لبناء سيارات خالية من الانبعاثات، وتم الكشف عَنّْ سيارة رودستر التي تعمل بالبطارية، وهِيْ سيارة ذات مقعدين تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، وكشف إيبرهارد عَنّْ تفاصيل تصنيع جديدة.، نماذج الأسرة منخفضة الثمن. ، بينما نجحت الشركة فِيْ تحقيق خططها المعلنة فِيْ المؤتمر لاحقًا، لكن ذلك لم يكن بقيادة إيبرهارد، بل بقيادة إيلون ماسك.

بعد عامين من المؤتمر، تولى ماسك منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة فِيْ عام 2008، وهُو حاليًا رئيس مجلس الإدارة والمستثمر الرئيسي فِيْ تسلا.

جمعت تسلا 226 مليون دولار فِيْ طرحها العام الأولي لعام 2010 من خلال بيع 13.3 مليون سهم بسعر 17 دولارًا للسهم.

نجاح صعب

استمرت الشركة فِيْ تكبد خسائر منذ إدراجها فِيْ بورصة ناسداك عام 2010 على مر السنين، لتسجل أرباحًا لأول مرة بنهاية عام 2022، تصل إلَّى 721 مليون دولار، بالتزامن مع زيادة مبيعات الشركة من السيارات عديمة الانبعاثات. بينما بلغ صافِيْ دخلها العام الماضي 5.5 مليار دولار.

بعد سلسلة من التأخيرات فِيْ الإنتاج منذ إدراج الشركة ومشاكل التمويل التي تفاقمت بسبب الركود، أطلقت تسلا سيارات السيدان الكهربائية الفاخرة طراز S فِيْ عام 2012، تليها الطراز X الذي يعمل بالبطارية، وتم تطوير محطات الشحن الفائق لتوفِيْر إعادة شحن سريعة لسيارات تسلا .

توسعت الشركة فِيْ قطاع الطاقة فِيْ عام 2016 من خلال شراء شركة SolarCity، الشركة المصنعة للأنظمة الكهروضوئية (PV)، وبعد عام تم اختصار Tesla Motor، والذي يضم الآن أيضًا SolarCity، إلَّى Tesla فقط. تقوم الشركة حاليًا ببناء محطات شمسية كبيرة الحجم لدعم خدمات الشبكة للحكومات وشركات المرافق.

تجاوزت القيمة السوقية لشركة Tesla علامة تريليون دولار لأول مرة فِيْ نوفمبر الماضي بعد أنباء تفِيْد بأن شركة تأجير السيارات Hertz طلبت 100،000 سيارة Tesla فِيْ محاولة لتحديث أسطول الشركة المفلس.

على الرغم من انخفاض القيمة السوقية لشركة Tesla منذ ذروتها العام الماضي، تعد الشركة حاليًا أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية حول العالم بقيمة سوقية تبلغ 723.4 مليار دولار، وتعمل Tesla على زيادة إنتاجها عالميًا من خلال مصانع عملاقة فِيْ الصين وألمانيا فِيْ بالإضافة إلَّى المصانع فِيْ الولايات المتحدة.

بالتوازي مع نجاح Tesla، تمكن Musk من زيادة ثروته من ملياري دولار فقط عَنّْدما انضم لأول مرة إلَّى قائمة Forbes السنوية للمليارديرات فِيْ عام 2012 إلَّى 225.3 مليار دولار فِيْ 28 يونيو.

التحديات

تواصل تسلا مواجهة التحديات، بما فِيْ ذلك اتهامات القيادة الذاتية فِيْ حوادث الطرق ومعاملة الموظفِيْن. يواجه ماسك دعوى قضائية بسبب مزاعم بأن الشركة فشلت فِيْ الرد على شكاوى التحرش والتمييز، وقام ماسك بفصل عدد من الموظفِيْن هذا الشهر.

أرسل بريدًا إلكترونيًا إلَّى المسؤولين التنفِيْذيين فِيْ الشركة – والذي تمت مشاركته مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي – لإلغاء العمل من المنزل، قائلاً إن أي شخص يرغب فِيْ العمل عَنّْ بُعد يجب أن يعمل من المكتب “بحد أدنى 40 ساعة فِيْ الأسبوع أو مغادرة الشركة”. ”

كشفت Tesla مؤخرًا أنها ستطلب من المساهمين الموافقة على تجزئة الأسْهُمْ للمرة الثانية فِيْ أقل من عامين فِيْ اجتماعها السنوي المقبل الذي سيعقد فِيْ 4 أغسطس، خاصة بعد أن أثبتت التجربة نجاحها حيث قامت الشركة فِيْ أغسطس 2022 بتقسيم الأسْهُمْ، التي تم ترتيبها يجب أن تزيد من سعر السهم، وتقسيم الأسْهُمْ يعَنّْي أن الأسْهُمْ ستكون فِيْ متناول المستثمرين ويمكن تداولها بسهُولة أكبر، مما يؤدي إلَّى ارتفاع أسعار الأسْهُمْ.