12 مشروعًا.. أولى ثمار الشراكة التكاملية بين مصر والإمارات والأردن

من خلال 12 مشروعًا باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، تبدأ الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين طريق الفرص.

إعلان صادر عَنّْ وزارة التجارة والصناعة المصرية بالعاصمة القاهرة، اليوم، خلال فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة.

الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية .. موطن الفرص المرنة

واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عَنّْ اللجنة التنفِيْذية للشراكة الصناعية التي عقدت على مدى يومين فِيْ القاهرة بمشاركة الشركات العاملة فِيْ مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية. تم إعداد قائمة بـ 87 مشروعاً مقترحاً فِيْ القطاعات المستهدفة، منها 12 مشروعاً مؤهلاً لدخول مرحلة دراسات الجدوى فِيْ قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كَمْرحلة أولى، باستثمارات أولية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فِيْ المرحلة التالية. مرحلة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.

مع ظهُور أزمة الأمن الغذائي العالمية، أصبح من الضروري إعطاء الأولوية لإيجاد حلول عملية جادة للحد من تداعياتها، ومنح الاقتصادات القوة اللازمة لمواجهة أي اضطراب عالمي فِيْ المستقبل.

هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم الاتفاق عليه إلَّى مشاريع فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال أعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين، وتوسيع مجالات التعاون والاتفاق على استثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة المنشودة.

تساهم الشراكة الصناعية المتكاملة فِيْ تحقيق تكامل سلاسل القيمة بين الدول الأربع (مصر، والإمارات، والأردن، والبحرين، والتي أعلنت اللجنة العليا عَنّْ انضمامها) من خلال مشاريع صناعية مشتركة، فضلاً عَنّْ التنمية التي تحقق المصالح المشتركة فِيْ السعي لتحقيق ذلك. الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

خصصت دولة الإمارات 10 مليارات دولار من خلال شركة أبوظبي القابضة للعمل على تفعيل مشاريع هذه الشراكة، ولدى الشركات الإماراتية رغبة فِيْ دخول السوق المصري والاستثمار فِيْ عدد من القطاعات وخاصة سوق الغاز المصري، و على استعداد تام للاستثمار. فِيْ مشاريع البوليستر.

استهداف 10 مشاريع لتحقيق النمو

تهدف الشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين إلَّى زيادة إنتاج القمح سنويًا بين 16.5 و 30 مليون طن وأيضًا تحقيق نمو فِيْ مجال الأسمدة للاستفادة منه فِيْ قطاعي اللحوم والدواجن.

كَمْا تهدف الشراكة إلَّى الاستثمار فِيْ مجال الأدوية بقيمة 5 مليارات دولار، مع فرص للاستثمار فِيْ البتروكيماويات بأكثر من 21 مليون دولار.

هناك فرص استثمارية محتملة فِيْ مشاريع مثل الزجاج ومكونات السيارات والألواح الشمسية بقيمة تزيد عَنّْ 22 مليون دولار.

وخلال الفترة المقبلة ستعمل الدول الأربع الموقعة على الشراكة على توفِيْر كافة الإمكانيات لتسريع مراحل تنفِيْذ هذه المشاريع.