12 مليار دولار.. 10 اتفاقيات بين السعودية وأوزبكستان فِيْ 5 قطاعات حيوية

وقعت السعودية، الأربعاء، 10 اتفاقيات مع أوزبكستان فِيْ قطاعات الصحة والطاقة والغذاء والطيران والسياحة، بقيمة تجاوزت 45 مليار ريال.

وجاء توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 11.9 مليار دولار على هامش مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، بحضور م. خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وجمشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكستاني.

أعلن وزير الاستثمار السعودي، فِيْ بيان إعلامي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع عدة اتفاقيات حكومية بين البلدين، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، إلَّى السعودية، بحسب السعودية “. – تلفزيون الإخبارية.

أعلنت أكوا باور عزمها توقيع اتفاقية البنود الرئيسية مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدولة أوزبكستان لمشروع طاقة الرياح بطاقة إنتاجية 1500 ميغاوات، بقيمة 2.4 مليار دولار.

انطلقت الدورة الرابعة لمجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، اليوم، بمدينة جدة غرب المملكة، بهدف تطوير الشراكات من خلال العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

العلاقات بين السعودية وأوزبكستان

بدأت العلاقات بين السعودية وأوزبكستان عام 1991، حيث كانت السعودية من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها. فِيْ العام الثاني لاستقلال أوزبكستان فِيْ أبريل 1992، قام الرئيس إسلام كريموف بأول زيارة رسمية إلَّى المملكة العربية السعودية، مما وضع الأساس للعلاقات الثنائية.

بعد ذلك، تلا ذلك زيارات لمسؤولين من البلدين، بما فِيْ ذلك زيارة وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفِيْصل إلَّى أوزبكستان، وهِيْ زيارة ساعدت فِيْ تعزيز التعاون بين البلدين. وتم خلال تلك الزيارات الرسمية التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية.

فِيْ نوفمبر 2022، قدم سفِيْر خادم الحرمين الشريفِيْن لدى جمهُورية أوزبكستان، يوسف العتيبي، أوراق اعتماده إلَّى رئيس جمهُورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف.

تعمل المملكة العربية السعودية وأوزبكستان على تطوير التعاون الثنائي على أساس الاتفاقية الإطارية للتعاون فِيْ الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والشبابية والرياضية واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

منذ عام 1993، دعم الصندوق السعودي للتنمية حكومة أوزبكستان بعدة قروض إنمائية، كان آخرها تمويل مشروع الإسكان الريفِيْ الحديث فِيْ منطقة كاراكالباكستان. وبلغ إجمالي المبلغ الذي قدمه الصندوق منذ ذلك الوقت 475 مليون ريال سعودي.

وأولت الدولتان اهتمامًا خاصًا بتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث وقعت المملكة العربية السعودية وأوزبكستان عدة اتفاقيات، من أبرزها اتفاقية إطار التعاون فِيْ المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والثقافِيْة.، ملاعب الشباب والرياضة. تلعب اللجنة الحكومية السعودية الأوزبكية دوراً هاماً فِيْ تنمية وتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافِيْ والعلمي والفني. والعلاقات الاجتماعية بين البلدين.

تسعى المملكة العربية السعودية وأوزبكستان فِيْ الوقت الحالي إلَّى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما فِيْ عدد من القطاعات، من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، بينما يطمح الطرفان إلَّى تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة فِيْ إطار البلدين. “الرؤى واستراتيجيات التنمية، فِيْ مشاريع واقعية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وكان وزير الاستثمار السعودي م. التقى خالد الفالح رئيس أوزبكستان فِيْ طشقند، وقال الفالح، إن الشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين أصبحت أقوى، خاصة فِيْ مجالات الطاقة المتجددة والزراعة، مشيرا إلَّى أن هذين القطاعين الحيويين سيساهمان فِيْ فتح الباب لمزيد من الاستثمارات بين البلدين وضمان أن تكون فِيْ طليعة الدول فِيْ هذه القطاعات الحيوية.

تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بما فِيْ ذلك اتفاقية بين الجانبين لإنشاء “مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي” لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلَّى الفرص الاستثمارية فِيْ كلا البلدين. واتفاقية ثنائية فِيْ مجال الطيران بهدف تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين. ومذكرة تفاهم بين مركز الملك فِيْصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان بهدف “تعزيز وتطوير التعاون فِيْ مجال التعليم والبحث والدراسات العلمية وعمليات الطباعة والثقافة والمخطوطات. ”

ومن المتوقع أن تساهم العلاقات الثنائية فِيْ تحديد بيئة الاستثمار فِيْ أوزبكستان، والفرص المتاحة لقطاع الأعمال فِيْ البلدين، وتطوير حجم التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز التبادل. من الخبرات على آفاق واسعة، فِيْ ظل اللوائح السعودية المحفزة للتجارة والاستثمار، وعبر ما تشهده أوزبكستان من انفتاح اقتصادي ونمو فِيْ حجم التبادل التجاري جعلها على درجة عالية من الاستعداد لجذب الاستثمارات السعودية والدولية فِيْ عدة مجالات. قطاعات مثل الطاقة والصناعة والسياحة.