12 يومًا على سهيل وانكسار درجات الحرارة

أكد الخبير في علم الفلك والمناخ الدكتور خالد الزقاق، أن سهيل بقي 12 يوما تنخفض خلالها درجات الحرارة.

1- بقي في سهيل 12 يوماً تنقطع خلالها الحرارة. 2- بقي 64 يومًا في الترميز، ومع إدخال الترميز، يكون نشطًا ضمن #السودان الذي ينقل لنا سحب المطر من رطوبة هضبة البحيرة الأفريقية، وتبدأ علامات اللافتة بالظهور في نهاية سهيل. pic.twitter.com/0S60KALyNR

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 8 أغسطس 2022

إدخال العلامة

وتابع الزقاق، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين، أنه كان هناك 64 يومًا قبل العلامة، ومع دخول منخفض السودان الذي ينقل إلى المملكة غيومًا ممطرة قادمة من رطوبة هضبة البحيرات الأفريقية. .

وأشار إلى أن بوادر الإشارة تبدأ بالظهور في نهاية سهيل.

موسم سهيل

سهيل هو الموسم بين الحرارة الحارقة والحرارة المعتدلة، وخلال هذه الفترة المتبقية سترتفع الرطوبة على طول السواحل ويتم تصديرها إلى المناطق الوسطى على شكل غيوم تخفف من الجو وشدة الرياح السامة، وبالتالي فإن الجمهور يسمي مواسم “الصبغة ومطبخ التمر”.