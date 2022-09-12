120 ألف قرض العمل الحر بلا فوائد إضافية بالتقسيط 40 شهر للعاطل والموظف ،يقدم بنك التنمية الاجتماعية عدد من الخدمات المصرفية المهمة والتي تفيد فئة كبيرة من المجتمع السعودي والعاطلين عن العمل ،بتوفير لهم قرض العمل الحر وتمويل مالي بمبالغ كبيرة وذلك دون الحصول على فوائد أو ضرورة حضور كفلاء للعميل وفترات التسديد كبيرة ومريحة للمستفيد.

120 ألف قرض العمل الحر بلا فوائد إضافية

120 ألف ريال سعودي الحد الأقصى عند التقدم بطلب للحصول على تمويل نقدي من خلال قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل والموظفِيْن فِيْ بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. العروض وخدمات التمويل المختلفة، بما فِيْ ذلك تقديم قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى قرض العمل الحر بدون فوائد إضافِيْة مع فترات سداد محددة تصل إلى 40 شهرًا كحد أقصى، بناءً على الموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية فِيْ غضون المملكة ولكن وفق الشُروطْ والأحكام المحددة والمعلنة من قبل البنك.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل والمشتغلين بالمملكة عام 1444 هـ

يطلب العديد من العاطلين عن العمل والموظفِيْن والطلاب معرفة جميع الشُروطْ والضوابط المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، الفترة الحالية، حيث يقدم القرض أفضل المزايا التمويلية للأفراد، ولكن بعد توفِيْر جميع الضمانات والشُروطْ اللازمة، نورد بالتفصيل الآن أدناه:

يشترط فِيْ قرض العمل الحر للعاطلين والموظفِيْن والطلاب توفِيْر دخل أو راتب لا يتجاوز 20 ألف ريال، بموافقة بنك التنمية الاجتماعية.

يطلب بنك التنمية الاجتماعية توفِيْر كفِيْل أو ضامن دين لجميع العملاء المتقدمين للحصول على تمويل العمل الحر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا أنه من الضروري توفِيْر وثيقة العمل الحر، والتي يمكن إصدارها من خلال وزارة الموارد البشرية السَعُودِيْة ثم إرسالها إلى البنك عند التقديم إلكترونيًا لبرنامج قرض العمل الحر.

ويتراوح العمر المطلوب للإيداع الإلكتروني من 18 إلى 65 سنة عبر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

مزايا التقدم للحصول على قرض العمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن يوفر قرض العمل الحر جميع الضمانات والشُروطْ المطلوبة للتمويل والمعلنة على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أيضًا للحصول على تمويل العمل الحر بدون فوائد على أقساط شهرية. بما لا يتجاوز أربعين شهرًا كحد أقصى، بموافقة من خلال البنك، لذلك سنشرح للجميع اليوم أهم الميزات المتاحة عند التقدم لبرنامج قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل والموظفِيْن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هِيْ الآتي:

يتوافق قرض العمل الحر مع معايير الدين الإسلامي فِيْ المملكة.

تمويل العمل الحر ليس له فوائد إضافِيْة على التمويل حتى 120،000 ريال سعودي.

تمويل بشُروطْ سداد ميسرة لمدة 40 شهرًا من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

التمويل النقدي متاح أيضًا لجميع العاطلين عن العمل والموظفِيْن والطلاب بشُروطْ وأحكام سهلة.

يتطلب قرض العمل الحر دفع رسوم إدارية لا تزيد عن 6 آلاف ريال سعودي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

120 ألف قرض العمل الحر بلا فوائد إضافية بالتقسيط 40 شهر للعاطل والموظف كذلك يجب ان يتوفر بالمستفيد عدد من الشروط الخاصة بالقرض والبنك ومنها أن يكون ضمن فئة الحالات الضعيفة اقتصادياً ومحدودي الدخل وإرفاق كافة المستندات المطلوبة التي تثبت ذلك.